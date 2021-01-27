شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك توافق على لقاح كورونا "سبوتنيك v" الروسى تمهيدًا لحملة التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هوجو لوبيز جاتيل نائب وزير الصحة المكسيكي اليوم بأنه من المتوقع أن تصدر السلطات المكسيكية تصريحًا باستخدام لقاح سبوتنيكv في البلاد في الأيام المقبلة.

أصدرت وحدة فنية من اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية، بالتوصية لتسجيله، وقد تم الانتهاء من أهم مرحلة بنجاح، ولا يزال يتعين حل المشكلات البسيطة فقط من أجل التصريح باستخدام اللقاح.

وفقًا لنائب الوزير، لن تبدأ المكسيك في استخدام لقاح سبوتنيكv " Sputnik V" إلا بعد الموافقة على استخدام اللقاح، مؤكدا أنه بمجرد الحصول على الموافقة، يمكن للدولة استخدام طائرات سلاح الجو الوطني لإحضار اللقاح من روسيا.

من جهة أخرى قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعد محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المكسيك تأمل في تلقي 24 مليون جرعة من لقاح سبوتنيكv الروسي المضاد لفيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين.

منذ فبراير 2020، أبلغت المكسيك عن أكثر من 1.77 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 152000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، تعافى أكثر من 1.32 مليون مريض.

ووفقا لوكالة تاس الروسية، غرد الرئيس المكسيكي مساء الأحد أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه كان يعاني من أعراض طفيفة وكان متفائلاً.

بدأت حملة تلقيح بين العاملين في المجال الطبي في المكسيك في 24 ديسمبر وحتى الآن، تم استخدام حوالي 630 ألف جرعة من لقاح فايزر.