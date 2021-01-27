"الصحة العالمية" تواجه الأمراض المدارية المهملة بـ"خارطة طريق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصادف 30 يناير/ كانون الثاني من كل عام اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة التي تُصيب واحداً من كل 5 أشخاص في العالم.

وتؤثر الأمراض المدارية المهملة على حياة أكثر من 1.7 مليار نسمة يعيشون في أكثر المجتمعات فقراً وتهميشاً في أنحاء المعمورة.

ويُعتبر مصطلح "الأمراض المدارية المهملة" مصطلحاً شاملاً يُستعمل حالياً لوصف مجموعة من 20 مرضاً منقولاً من الممكن الوقاية منها ومعالجتها، ومن أبرزها حمى الضنك والجذام والكوليرا والحمى الصفراء وداء الديدان والبلهارسيا وداء الفيل.

وتزامنا مع الاحتفاء بهذا اليوم ستطلق منظمة الصحة العالمية خارطة طريق جديدة وضعتها للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، إضافة إلى عدة أشهر من النشاط الرامي إلى عقد أول قمة عالمية على الإطلاق لوضع حد للأمراض المدارية المهملة ستستضيفها كيجالي في يونيو/ حزيران.



وتقدم خارطة الطريق الجديدة لمنظمة الصحة العالمية رؤية مثيرة للاهتمام وقابلة للتحقيق لما يمكن تحقيقه فيما يتعلق بالأمراض المدارية المهملة خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وتعد تلك الخارطة دليلاً لمجتمع الصحة العالمي لإنشاء شراكات جديدة ومبتكرة عبر القطاعات، لسد الفجوات وتعزيز قدرة الدول، وفي النهاية، لجعل التدخلات المتعلقة بمكافحة الأمراض المدارية المهملة مستدامة.





ويعتبر تعزيز قدرة النظم الصحية الوطنية أمرًا ضروريًا لتحسين استدامة علاج الأمراض المدارية المهملة وتمكين المرضى من الوصول إلى الدعم بشكل عادل ومنصف.

وتسعى خارطة الطريق الجديدة لمنظمة الصحة العالمية على مدى السنوات الـ10 المقبلة لتحقيق عدة أهداف نستعرضها فيما يلي:



1- خفض نسبة 90% في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج ضد الأمراض المدارية المهملة.

2- تحقيق خفض بنسبة 75% في سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة والمتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة.

3- تحقيق الهدف المتمثل في قضاء 100 دولة على مرض مداري مهمل واحد.

4- القضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة.

5- خفض نسبة 75% في عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة بالنواقل (مقارنة بعام 2016).

6- إتاحة وصول ما نسبته 100% من السكان إلى إمدادات المياه الأساسية والصرف الصحي والنظافة الشخصية في المناطق الموبوءة بالأمراض المدارية المهملة.

7- ضمان إدراج ما نسبته 90% من البلدان لعلاج الأمراض المدارية المهملة ضمن حزمات الخدمات الأساسية وتوفير الميزانيات الخاصة بها.