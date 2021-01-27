صحة ورشاقة

أستراليا تؤمن 1.2 مليون جرعة لقاح من أسترازينيكا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت أن الحكومة ستؤمّن 1.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الشهر المقبل.

جاء ذلك بعدما كانت تتوقع في البداية 3.8 مليون جرعة في شباط/فبراير وآذار/مارس 2021.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للشركة أنها تخطط لبدء عمليات التسليم في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الشركة أن هناك تحديات في الإمدادات العالمية.

وستزداد وتيرة توزيع اللقاحات في البلاد اعتبارا من نهاية آذار/مارس المقبل، لترتفع إلى مليون جرعة أسبوعيا عندما يرتفع الإنتاج المحلي لإنتاج لقاح أسترازينيكا في أستراليا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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