أستراليا تؤمن 1.2 مليون جرعة لقاح من أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت أن الحكومة ستؤمّن 1.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الشهر المقبل.

جاء ذلك بعدما كانت تتوقع في البداية 3.8 مليون جرعة في شباط/فبراير وآذار/مارس 2021.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للشركة أنها تخطط لبدء عمليات التسليم في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الشركة أن هناك تحديات في الإمدادات العالمية.

وستزداد وتيرة توزيع اللقاحات في البلاد اعتبارا من نهاية آذار/مارس المقبل، لترتفع إلى مليون جرعة أسبوعيا عندما يرتفع الإنتاج المحلي لإنتاج لقاح أسترازينيكا في أستراليا.