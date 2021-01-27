شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب تحافظ على صحة قلبك وتحمى من الجلطات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة قلبك لابد أن يكون من مهامك الأولى، نظرا لأنه من الأعضاء الحيوية المسئولة عن وظائف هامة لصحتك أبرزها نقل الدم والأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، كما أنه مسئول أيضًا عن إخراج ثاني أكسيد الكربون الناتج في الجسم، لذا لابد من اتباع نظام غذائي صحي في مكافحة ضعف صحة القلب، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownewes



كزبرة

1.كزبرة والتى تساعد على طرد الصوديوم من الجسم، مما يحافظ على صحة القلب، كما أنها تساعد في تقليل الكوليسترول وخفض ارتفاع ضغط الدم.2.زعتر

يساعد الزعتر في تقليل ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية وعوامل الخطر للعديد من أمراض القلب.

زعتر

ريحان

يحتوي الريحان على الأوجينول الذي يمكن أن يمنع قنوات الكالسيوم، هذا يساعد في خفض ضغط الدم، و تساعد الزيوت الأساسية الموجودة في الأعشاب أيضا على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما أن الريحان غني بالمغنيسيوم الذي يمكن أن يحسن تدفق الدم ويريح الأوعية الدموية ويقلل الضغط عليها.



ريحان

نعناع

النعناع غني أيضا بمضادات الأكسدة المختلفة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والحفاظ على مخاطر الإصابة بأمراض القلب.