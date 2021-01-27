الكراث.. كنز من الفوائد للصحة والجمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الاتحادي للتغذية إن الكراث يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن المهمة للصحة والجمال.

وأوضح المركز أن الكرث غني بفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والفوسفور.



وأضاف أن الكراث يحتوي أيضا على مادة الكبريتيد، والتي تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات. كما تندرج مادة الكبريتيد ضمن مضادات الأكسدة، ومن ثم فهي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، والتي تهاجم الخلايا وتُعجّل بشيخوخة البشرة.

ويشتمل الكراث أيضا على ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء، والتي تعمل على تنشيط عملية الهضم والشعور وإطالة مدة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من هجمات الجوع الشديدة والحفاظ على استقرار مستوى السكر بالدم.

كما تساهم الألياف الغذائية في التمتع بفلورا أمعاء صحية، والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية والتمتع ببشرة نضرة ومشرقة من ناحية أخرى.