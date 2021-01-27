شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد صحية للعسل الأسود.. أبرزها دعم المناعة ومنع الحموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر العسل الأسود من أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان منذ القدم، ويحمل العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ويحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من المواد والعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور ، ويحتوي على الكربوهيدرات والفيتامينات ونسبة منخفضة من الدهون وبالتالي له فوائد صحية عديدة، وفقا لتقرير لموقع lifegoalidea.

الفوائد الصحية للعسل الأسود

يسرع عملية الشفاء: فعال في تسريع عملية الشفاء سواء في الجروح الطفيفة أو حتى الجراحات الكثيرة لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين "ج".

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة: لخصائصه المضادة للفيروسات والبكتريولوجيا وكذلك محتواه العالي من مضادات الأكسدة، وهو مفيد جدًا في الحد من عمل الجذور الحرة، وبالتالي منع خطر الإصابة بالسرطان وتقليل علامات الشيخوخة.

يقوي مناعة الجسم: فعال في تعزيز مناعة الجسم سواء للأطفال أو الرضع أو حتى كبار السن ويقيك من العديد من الأمراض المختلفة ، لذلك يفضل تناوله يومياً بتناوله نيئاً كما هو أو حتى إضافته إلى العصائر والمخبوزات .

يزيد نشاطك: يقيك من الكسل وقلة التركيز في العمل ويزيد من نشاطك ولياقتك وحيويتك. لذا تأكد من تناوله في حالة شعورك بقلة الطاقة بدلاً من تناول الأطعمة ومشروبات الطاقة والمكملات الأخرى الموجودة في السوق وغالبًا ما يتم خلطها بالعديد من المواد الكيميائية الأخرى التي لا يحتاجها جسمك.

كما أن محتواه العالي من فيتامين ب 6 يزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ مما يؤثر بشكل كبير على خلايا الدماغ المتعلقة بالمزاج والشهية والنوم والذاكرة والتعلم على العكس من ذلك ، قد يؤدي نقص التجديد إلى الاكتئاب والسلوك القهري والقلق والذعر والغضب.

بالإضافة إلى محتواه العالي من المغنيسيوم الذي قد يسبب التخلص من القلق واللامبالاة والاكتئاب والصداع وانعدام الأمن والتهيج والأرق والتوتر.

يهدئ من أعراض حمض البوليك: حمض البوليك هو مرض ينتج عن تراكم الدهون بين المفاصل مما يؤدي إلى الألم وصعوبة في الحركة وعدم الراحة لذا تناول العسل الأسود بشكل منتظم يوميًا لتخفيف الألم وتقليل وقت المرض.



عسل اسود

يخفض نسبة الكوليسترول في الدم: لأن تناولك للعسل الأسود بشكل منتظم يمنعك من مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ويسبب العديد من الأمراض ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم أو حتى السرطان.

يعالج قرحة المعدة: شرب العسل الأسود بانتظام بأشكال مختلفة يخفف آلام المعدة ويزيد من قوة المعدة ويقلل من أعراض الأمراض المختلفة ويجعلك تشعر بالراحة كما يقلل من استخدامك للأدوية التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية والتي قد تعرضك العديد من الآثار الجانبية.

مفيد لصحة الكبد: لأنه يساعد الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بشكل سلس وطبيعي وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة جسمك وتنقيته باستمرار.



العسل الاسود

يحيد أحماض المعدة: يساعد تناول العسل الأسود بانتظام يوميًا ، سواء كان خامًا أو حتى مع العديد من الوصفات المختلفة ، على منع خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي بسبب الإفراط في القهوة والأطعمة التي تحتوي على العديد من الأحماض.

يقيك من خطر الإصابة بفقر الدم: لأنه من أكبر مصادر الحديد لأن نقصه قد يسبب فقر الدم الناتج عن إنتاج عدد غير كافٍ من خلايا الدم الحمراء اللازمة لنقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم ، والتعب ، وشحوب الجلد ،تشقق الشفاه ، تساقط الشعر ، أظافر هشة.