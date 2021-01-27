شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما الأعراض التى تدل على إصابة الطفل بكورونا وما المضاعفات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهاجم السلالات الجديدة لفيروس كورونا الأطفال بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث كان صغار السن هم أكثر المتضررين من الفيروس التاجى، ونتناول خلال السطور التالية أبرز الأسئلة التي تثير في ذهنك حول تعرض طفلك للإصابة من كوفيد 19.

ماهى أبرز الأعراض التي تدل على إصابة طفلك؟

يعد ضعف الشهية أو سوء التغذية، والطفح الجلدى من أبرز الأعراض التي تظهر على الأطفال أقل من عامين، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والحمى والسعال.

كيف يؤثر الفيروس على الجهاز الهضمى لطفلك؟

يصاب الأطفال بفيروس كورونا بأعراض معوية تتمثل في القئ والغثيان والإسهال وألم المعدة المستمر.

لماذا تصيب السلالات الجديدة الأطفال؟

المتغيرات الجديدة للفيروس أكثر انتشارا بنسبة 70% عن النسخة القديمة، لذا تستهدف كافة الفئات العمرية ومنهم الأطفال الذين يتعرضون إلى مضاعفات نادرة جراء الإصابة، وينتشر الفيروس بنسبة 12% بين الأطفال من عمر عامين إلى 11 عاما.

ما أخطر المضاعفات التي تلاحق طفلك عند الإصابة؟

متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة من أخطر المضاعفات النادرة التي تصيب طفلك وتعرضه لالتهاب شامل في أعضاء الجسم وأهمها التهاب القلب والتلعثم وفقدان النطق.

هل يتعرض الأطفال إلى حالة "كوفيد الطويل"؟

أظهرت دراسة نشرتها صحيفة مترو البريطانية أن الأطفال قد يتعرضون للإصابة بكوفيد الطويل مما يعنى اصابتهم بمضاعفات مستمرة حتى بعد التعافى قد تصل لمدة شهور وتتعلق بمشاكل جلدية أو ونوبات صرع والم بالكبد وقد تصل الى الإصابة بالشلل في اخطر الحالات .