دواء سرطان ينجح في الحد من تكاثر كورونا بنسبة 99%

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

قالت شركة "فارما مار" الإسبانية، الثلاثاء، إن دراسة علمية محكمة نشرت في مجلة "جورنال سينس"، أثبتت فعالية عقارها "بليتيدبسين"/ (Plitidepsin) في العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وتوصلت الدراسة العلمية للنتائج بناء على اختبارات في المرحلة ما قبل التجارب السريرية.

وارتفعت أسعار أسهم الشركة بنسبة 13 في المئة، ليقترب سعر سهمها من 99 يورو.

وأظهرت الدراسة أن العقار الذي يستخدم أصلا لعلاج أنواع معينة من مرض السرطان، استطاع الحد من تكاثر الفيروس في الجسم بنسبة 99 في المئة، حيث أجرى علماء تجارب في بيئة مختبر في نيويورك وسان فرانسيسكو وباريس، للوصول إلى نتائج.

وقالت الشركة إن البيانات التي توصلت إليها الاختبارات، تدعو لإجراء تجارب سريرية موسعة على اعتبار أن عقارها قادر على علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهي تتواصل مع جهات تنظيمية لإتمام التجارب.

والدواء المستخدم "بليتيدبسين" مرخص استخدامه في بعض الدول لعلاج السرطان، وقد وجدت الشركة أنه قادر على تثبيط البروتين في الجسم المضيف، وبما يمنع قدرة بروتين كورونا على التكاثر.

ويشهد العالم قيود متزايدة، وقرارات إغلاق وحجر هادفة إلى وقف انتشار جائحة كوفيد-19، ما تسبب باحتجاجات أدت في بعض الأماكن الى أعمال عنف وشغب.

والأمل الوحيد الذي يلوح في الأفق هو حملة التلقيح ضد الوباء التي تتقدم بشكل متفاوت، حيث لا تزال عمليات التلقيح تسجل تباطؤا في دول أو حتى لم تبدأ بعد.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2.1 مليون شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا جراء الوباء إذ سجلت 421 ألف وفاة تليها البرازيل 218 ألف وفاة.