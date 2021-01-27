كورونا حول العالم.. أمريكا ستوفر لقاحات لـ300 مليون ومصر تسجل 643 إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 100 مليون و837 ألفا و646 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و167 ألفا و96 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 72 مليونا و864 ألفا و912 حالة، الأربعاء.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

أمريكا ستوفر لقاحات كورونا لـ300 مليون

تعتزم الحكومة الأمريكية شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللّقاحات المضادّة لـ"كوفيد-19"، ما يضمن أن يتوفر لديها ما يكفي لتطعيم كل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف.





وذكر مسؤول أمريكي رفيع، أنه يجري شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاحات من شركة فايزر و100 مليون أخرى من موديرنا، الشركتين اللتين وافقت وكالة الدواء والغذاء الأمريكية "أف دي آيه" على لقاحيهما.

وأكّد المسؤول للصحافيين أنّه "مع هذه الجرعات الإضافية، سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من اللقاحات لتطعيم 300 مليون أميركي بحلول نهاية هذا الصيف"، أي جميع سكان الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية تسجل 559 إصابة

سجلت كوريا الجنوبية 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ويرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك إلى 76 ألفا و429 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 7 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1378 وفاة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وفيات كورونا ببريطانيا تتجاوز 100 ألف

أصبحت بريطانيا، الثلاثاء، أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بوباء "كوفيد-19"، فيما تعول الحكومة على حملات التطعيم

وتواجه البلاد التي أعيد فرض تدابير الإغلاق فيها، الموجة الثالثة من الوباء، وهي أكثر ضراوة بسبب النسخة الجديدة من الفيروس التي تعتبر أشد عدوى وقد تكون أكثر فتكاً.





ووفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة البريطانية، سجلت 1631 وفاة إضافية حصلت بعد 28 يوماً من اختبار إيجابي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 100162.

وكما هي الحال في المناطق الأخرى من العالم، من المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الأعداد الفعلية، فقد تجاوز عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" وفق شهادات الوفاة والتي سجلتها الهيئات الإحصائية الرسمية، 104 آلاف وفاة في منتصف يناير/كانون الثاني.

مصر تسجل 643 إصابة

أعلنت مصر تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع حتى مساء الثلاثاء إلى 163129 حالة من بينهم 9067 وفاة.





كما أعلنت الوزارة تعافي 432 شخصا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 127433 شخصا.

البرازيل تسجّل 61963 إصابة جديدة

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية, 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1214 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت 8 ملايين و933356 إصابة، ووفاة 218878.