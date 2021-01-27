إصابات كورونا عالميا.. رقم صادم يتجاوز التوقعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا تجاوزت 100 مليون ،الأربعاء ، مع استمرار انتشار سلالات جديدة ومواجهة الدول نقصا في اللقاحات.

وبحسب الإحصائية، بات نحو 1.3 % من سكان العالم مصابين حاليا بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وتوفي أكثر 2.1 مليون بسبب المرض.



ويصاب بالفيروس فرد كل 7.7 ثانية في المتوسط منذ بداية العام، وسُجل نحو 668250 حالة يوميا في الفترة نفسها ويبلغ معدل الوفيات العالمية 2.15 %

وتعد أشد البلدان تضررا من الجائحة، هي الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا، أكثر من نصف الإصابات المسجلة لكنها تمثل 28 في المئة من سكان العالم، وفقا لتحليل رويترز.

واستغرق تسجيل أول 50 مليون إصابة 11 شهرا مقارنة بثلاثة شهور فقط ليرتفع ذلك العدد إلى المثلين ويبلغ 100 مليون.

عدد الإصابات المعلن يعكس جزءاً يسيراً من عددها الفعلي، ذلك أن بعض الدول تجري اختبارات للإصابات الشديدة فقط، بينما تعطي دول أخرى الأولوية في الفحص للحالات المخالطة، في حين أن العديد من الدول الفقيرة ليس لديها أصلاً سوى قدرات محدودة لإجراء الاختبارات، فضلاً عن أن نسبة كبيرة من المصابين قد يشفون من دون أن تظهر عليهم أية أعراض ولا يدرون بالتالي انهم أصيبوا بالفيروس.

وبدأت 65 دولة تقريبا تطعيم شعوبها من فيروس كورونا.