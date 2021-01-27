شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية موسم العطلات سر ثبات حالات كورونا بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، عن حدوث ثبات في حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات، رغم أنه من السابق لأوانه ربط الأخبار الإيجابية بالتطعيمات المستمرة، ويعزو الخبراء الانخفاض إلى موسم ما بعد العطلة، حيث يسافر عدد أقل من الناس ويتجمعون في الأماكن المغلقة، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

قال الدكتور ستيفن جوردون، رئيس قسم الأمراض المعدية في كليفلاند كلينك، "بعد موجة الشتاء الطويلة، بدأت البلاد تشهد انخفاضًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في حين أن اللقاحات ستلعب دورًا مهمًا في السيطرة على الوباء، فإن هذا التباطؤ في الحالات ربما لم يكن على الأرجح نتيجة للتطعيمات ولكن بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين يسافرون ويتجمعون مع مرور الوقت بعد نهاية موسم العطلات.

تشير بيانات من جامعة جونز هوبكنز في أمريكا إلى انخفاض مطرد في الحالات اليومية منذ أوائل يناير، حيث انخفضت مما يقرب من 250.000 إصابة جديدة إلى حوالي 170.000 في الأيام الأخيرة. .

انخفض معدل الإيجابية على الصعيد الوطني، أو النسبة المئوية للاختبارات التي جاءت إيجابية، من أكثر من 13٪ إلى 9.4٪ في يناير. الاستشفاء آخذ في الانخفاض. من حوالي 130.000 في الرعاية بالمستشفى في حوالي 10 يناير إلى 118000 مؤخرًا ، لكل متوسطات لمدة 7 أيام من مشروع تتبع فيروس كورونا.

من جهة أخرى قال الدكتور أنتوني فوتشي ، كبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن، إن الأرقام تمثل ذروة طبيعية، مقارنة مع حملات التطعيم باللقاحات التي حصلنا عليها، "وأعتقد أنها بداية جيدة نريد أن نوصلها، وتلقيح الكثير من الناس، لكنني لا أعتقد أن ديناميكيات ما نراه الآن مع مرحلة الثبات قد تأثرت بشكل كبير حتى الآن، ولكن بعد اللقاح، أعتقد أنننا نسير فى المسار الطبيعي".

مع وصول اللقاحات إلى السكان، يتوقع الخبراء انخفاضًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس، خاصة بين كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات كامنة معرضين لخطر أكبر للإصابة بـ فيروس كورونا الحاد، كما يقول الدكتور روبرت كيم فارلي ، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للصحة العامة في جامعة كاليفورنيا.