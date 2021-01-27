شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث قصر القامة مع التقدم فى العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصر القامة مع تقدمك فى العمر علامة على هشاشة العظام، خاصة إذا كان عمرك 50 عامًا أو أكثر، ويضعف المرض عظامك، ما يعرضها لخطر أكبر لحدوث كسور مفاجئة وغير متوقعة، وغالبًا ما يتطور المرض دون أى أعراض أو ألم، وعادةً لا يتم اكتشافه حتى تتسبب العظام الضعيفة فى حدوث كسور مؤلمة ومعظم هذه الكسور هى كسور فى الورك والمعصم والعمود الفقرى.

ووفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" يمكن أن تكون كسور العمود الفقرى والورك خطيرة لأنها تسبب غالبًا ألمًا مزمنًا وإعاقة، كما يؤدى إلى مشاكل طويلة الأجل.

وحتى سن الثلاثين تقريبًا، عادة ما تبنى عظامًا أكثر مما تخسر، لكن بعد سن 35 يحدث انهيار العظام أسرع من تراكم العظام، ما يؤدى إلى فقدان تدريجى لكتلة العظام.

إذا كنت مصابًا بهشاشة العظام فإنك تفقدين كتلة العظام بمعدل أكبر بعد انقطاع الطمث، ويحدث معدل انهيار العظام بسرعة أكبر لذلك، بينما قد تكون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام مع تقدمك فى العمر، فإن الخبر السار هو أنه يمكنك اتخاذ خطوات لتجنبه.

ويعد فقدان القليل من الطول مع تقدمك فى السن أمرًا طبيعيًا. وعلى مر السنين تتسطح الأقراص الموجودة بين فقرات العمود الفقرى، وتبدأ عضلاتك فى فقدان الكتلة وتضيق المسافات بين مفاصلك ومع ذلك، فإن الخسارة الكبيرة فى الطول يمكن أن تشير إلى هشاشة العظام.

يقول الدكتور آبى آجى أبيلسون، اختصاصي أمراض الروماتيزم: "يوجد لدى الكثير من الناس فكرة خاطئة مفادها أن فقدان الطول أمر طبيعي بالتأكيد قد يكون فقدان نصف بوصة أو ثلاثة أرباع البوصة أمرًا طبيعيًا، لكنني رأيت مرضى يقولون إنهم فقدوا اثنين أو ثلاث أو أربع بوصات فى الطول، واعتقدوا أن ذلك كان نتيجة طبيعية للشيخوخة. لكنها ليست كذلك".

كيفية تجنب فقدان العظام

قال الدكتور أبيلسون: "لدينا الآن العديد من الأدوية الآمنة والفعالة للوقاية من الكسور التى تسببها هشاشة العظام، لكن من المهم أيضًا منع فقدان العظام والكسور من خلال معالجة عوامل الخطر التى يمكنك السيطرة عليها".

نظامك الغذائى وأسلوب حياتك هما عاملا خطر مهمان يمكنك التحكم فيهما للوقاية من هشاشة العظام هذا يعنى أن تناول نظام غذائى غنى بالكالسيوم طوال حياتك وممارسة النشاط البدنى بانتظام يمكن أن يساعد كثيرًا ومن المهم أيضًا التوقف عن التدخين.

يجب أن تهدف إلى الحصول على 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا للمساعدة فى منع فقدان العظام.

التمارين التى تجعل عضلاتك تعمل ضد الجاذبية، مثل المشى والركض والتمارين الرياضية ورفع الأثقال، هى الأفضل لتقوية العظام.