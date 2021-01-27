شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور ونصائح الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر فيروس إنفلونزا الطيور H7N9 فى بعض دول العالم، حتى إنه تم إعدام مليونى بطة فى فرنسا، لمجرد الاشتباه فى انتشار الفيروس، وفى الهند فقد أبلغت العديد من الولايات عن حالات إصابة بين الطيور، ما تسبب فى إعدام عشرات الآلاف من الدواجن، والسبب الرئيسى للقلق هو أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الإنسان أيضًا، ويؤدى لوفاة العديد من البشر، وبالتالى يتوخى الناس مزيدًا من الحذر ويتبعون جميع النصائح للابتعاد عن إنفلونزا الطيور.

وتكشف دراسة أعدها الدكتور راجيش كرى استشارى أنف وأذن وحنجرة فى مستشفى باغرو فى الهند الكثير عن أصل H5N1 إحدى سلالات إنفلونزا الطيور، وأهم الأعراض والنصائح للوقاية منها حسبما نشر فى التقرير من شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownews.

أصل الإنفلونزا الطيور

يعتبر إنفلونزا الطيور مرضا يسببه أحد أنواع فيروس الإنفلونزا، والذى نشأ بشكل طبيعى من الطيور البرية مثل البط والأوز، وينتقل المرض من خلال فضلات ولعاب وإفرازات أنف الطيور الداجنة ويساعد قرب الدجاج فى المزارع على نقل العدوى بسرعة بينهم فى مزارع الدواجن.

حالات إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور

نادرًا ما تصيب البشر إنفلونزا الطيور لكن تأثيرها يمس المرتبطين ارتباطًا وثيقًا برعاية الطيور - فى مزارع الدواجن وما إلى ذلك، ويقال أيضًا إن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان نادر جدًا.

أعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور

تتشابه الأعراض البشرية لمرض إنفلونزا الطيور مع أعراض الزكام البسيط. ويتضمن بشكل رئيسي:

- حمى

- سعال

- آلام الجسم / آلام العضلات

- التهاب الحلق

- صعوبة التنفس

نصائح وقائية للوقاية من إنفلونزا الطيور

1- طهى البيض جيدًا.

2- طهى الدجاج فى درجات حرارة تزيد عن 70 درجة لبعض الوقت.

3- شراء الدجاج أو البيض من مصادر آمنة.

4- عدم أكل الدواجن النيئة أو البيض.

5- يُنصح باستخدام سكاكين منفصلة للدواجن والأشياء الأخرى.

6- غسل الأسطح مكان وضع الدواجن النيئة جيدا.

فى حين ينشغل العالم بفيروس كورونا المنتشر وتحوراته وسلالاته الجديدة، فإن إنفلونزا الطيور فيروس لا يقل خطرا عن كورونا، ومن المهم اتخاذ الاحتياطات الوقائية والبقاء آمنين.