محمد الفلاح - بالصور.. خليكي شيك عرض أزياء سعودي عنوانه الأناقة والحشمة

الأربعاء 27 يناير 2021

ارتدت عارضات أزياء عباءات أنيقة وأحذية بكعوب عالية في عرض أزياء نادر بالعاصمة السعودية الرياض، التي تشهد تغيرات اجتماعية متسارعة منذ سنوات.



وعروض الأزياء أمر غير مألوف في السعودية، وقد اقتصرت العروض النادرة في الماضي على الحضور النسائي أو تجنبت الاستعانة بعارضات أزياء عبر عرض الملابس على المدرج باستخدام طائرات من دون طيار.

ولكن في الحدث الخاص الذي أقيم في الرياض نهاية الأسبوع، عرضت مجموعة جديدة من العباءات أمام مجموعة صغيرة من الحضور من الجنسين، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وسارت العارضات وهنّ سعوديات أو من أصول سعودية، على الممشى وهن يرتدين المجموعة الجديدة التي سعت لإعادة تقديم العباءة كرداء أنيق فوق الملابس ليس للمسلمات فقط بل لجميع السيدات.

ومجموعة "خليكي شيك" أو "ابقي أنيقة"، تأتي ثمرة تعاون بين الأميرة السعودية صافية حسين غراس والمصمم البلجيكي كريستوف بوفيز.

وقالت الأميرة صافية: "النظرة الشائكة للعباءة والحجاب في العالم، أردت تغيير ذلك"، مضيفة: "في حال أوصلتها إلى مستوى من الأناقة والقبول، قد يقوم جيلنا بتبني العباءة بشكل كامل".

على الموضة

أصبحت العباءة التي كانت تقليدياً سوداء اللون، الآن متوافرة بألوان زاهية ومطرزة ومختلفة.

وتقول الأميرة صافية (50 عاماً) إنها تأمل في جعل العباءة "على الموضة"، وأن تمثّل تقاطعاً بين الحداثة والتقليد عبر مزج الزخارف والنمط العربي مع الأقمشة الحديثة.

وبالنسبة للمصمم البلجيكي بيوفيس، الذي يعمل في دار أزياء "لومار" في جدة، فإن تصميمات العباءات ستجذب النساء من مختلف الثقافات والأديان اللواتي يتشاركن الرأي نفسه حول الاحتشام والأناقة.

ونُظم عرض الأزياء في مقر إقامة سفيرة بلجيكا لدى الممكلة العربية السعودية.

ويمثل هذا العرض رغم عدد الحضور القليل تغييراً في عروض الأزياء التي أقيمت في السابق بالسعودية.