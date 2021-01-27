تعرف على طرق التخلص من رائحة نفس "القهوة"

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القاهرة - سامية سيد - يؤدى تناول القهوة إلى تغير رائحة النفس والشعور بالجفاف وعدم الراحة في الفم، وكثير من الناس يجدون رائحة نفس القهوة مزعجة في أنفسهم والآخرين، وهناك طرق للقضاء على رائحة القهوة وفقا لتقرير لموقع healthline.

أسباب رائحة نفس القهوة

عندما يتم تحميص حبوب البن ، تتكون مركبات عطرية تحتوي على الكبريت إلى جانب المحتوى الحمضي في القهوة ، يمكن لهذه المركبات أن تنتج رائحة الفم الكريهة، تتسبب القهوة أيضًا في جفاف الفم ، مما قد يؤدي إلى تفاقم رائحة الفم الكريهة ينتج جفاف الفم الناجم عن القهوة جزئيًا عن مادة الكافيين التي تسبب الجفاف قليلاً،العفص ، وهو جزيء موجود في القهوة ، مسبب آخر، في فمك ، يرتبط العفص بالبروتينات في اللعاب ، مما يعيق إنتاجه، وعندما تبقى البكتيريا في فمك تتكاثر وتطلق مركبات الكبريت المتطايرة أو غاز الكبريت هي السبب الجذري لرائحة الفم الكريهة.

كيفية التخلص من رائحة نفس القهوة

اغسل أسنانك بعد شرب القهوة مباشرة، قد تساعد أيضًا معاجين الأسنان التي تحتوي على زيت القرنفل ، والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا فى ذلك.

ضع نعناعًا خالٍ من السكر في فمك.

امضغ علكة خالية من السكر.

الغرغرة بغسول الفم.

امضغ البقدونس الطازج النيء.

اشرب كوبًا كبيرًا من الماء.

كيفية تجنب رائحة نفس القهوة

شرب قهوتك السوداء قد يكون أفضل لتنفسك من شربها مع الكثير من الوظائف الإضافية، وجدت دراسة أن 2 % من القهوة كانت مفيدة في تقليل مركبات الكبريت المتطايرة والرائحة التي تنتجها بدلاً من زيادتها، قد يعني هذا أن الحليب أو السكر الذي كنت تقلبه في فنجانك قد يكون السبب الأساسي في رائحة القهوة، تتغذى البكتيريا على السكر ، لذا فإن إضافة المحليات إلى قهوتك قد يؤدي إلى تفاقم رائحة الفم.

ويحتوي الحليب بشكل طبيعي على السكر ، مما يزيد من البكتيريا في فمك يحتوي الحليب الخالي من الدسم على سكر أكثر من الأنواع الغنية بالدهون ، مثل الحليب كامل الدسم أو نصف الدسم في بعض الحالات ، قد تكون هذه خيارًا أفضل لك.