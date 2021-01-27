شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أنواع لزيوت التدليك.. تحمى من السرطان وتخفف تشنجات العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدليك هو أسلوب علاجى لعضلات الجسم باستخدام الزيوت، وهو مفيد لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، فهو يساعد فى إكساب العضلات قوة وتحسين نوعية النوم وتهدئة الجهاز العصبى وحتى منع مشاكل المعدة، وللحصول على المزيد من الفوائد الصحية للتدليك من المهم اختيار الزيت المناسب لك، لأن لكل نوع زيت خاصية مميزة ويمكنه مساعدتك بطرق مختلفة، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

ويعتبر الوقت المناسب لتدليك جسمك فى الصباح ولمدة 30 دقيقة قبل الاستحمام، خذ بعض الزيت فى يدك وقم بتدليك جسمك بالكامل برفق مما يسمح للجلد بامتصاص الزيت واستمر على هذه الخطوة لمدة شهر للحصول على نتائج فعالة.

- فيما يلى.. أفضل 5 أنواع من الزيوت تستخدم فى تدليك الجسم: 1- زيت الزيتون

يعتبر مثاليًا للتدليك الخفيف حيث يمتصه الجلد ببطء شديد، وهو جيد لإرخاء عضلاتك وحبس الرطوبة كما أنه يزيد من الدورة الدموية ويخفف آلام وتشنجات العضلات وحماية بشرتك من الإجهاد التأكسدى.

العظام الصحية هى أساس الحياة الصحية، ولا يوجد أفضل من زيت السمسم لتقوية عظامك، فهو مشتق من بذور السمسم الذى يعتبر مصدر جيد للنحاس والماغنيسيوم والكالسيوم ودهون أوميجا 3 الصحية والبروتين، فهو يعمل أيضًا على تهدئة الدماغ وترطيب بشرتك ويقلل من ظهور علامات التمدد ويمنع الشيخوخة لاحتوائه على فيتامين E.

3- زيت جوز الهند

يساعد فى ترطيب البشرة وتنظيفها لأنه مضاد للجراثيم والفطريات كما يمكن استخدامه كمرطب للشفاه.

4- زيت اللوز

هو زيت شائع جدًا فى التدليك يمتصه الجلد بسرعة فهو غنى بفيتامين E الذى يمكن أن يحمى البشرة من أضرار أشعة الشمس وتفادى الشيخوخة المبكرة، كما يساعد فى إزالة الالتهابات الفطرية مثل السعفة والأكزيما والصدفية.

5- زيت الخردل

هو زيت لزج بعض الشيء لكنه من أفضل زيوت التدليك يمكن أن يساعد فى تخفيف الالتهاب والألم، ويحمى الجلد من الجفاف خاصة فى فصل الشتاء، كما يمكن للمركبات الموجودة فيه أن تُقلل نمو الخلايا السرطانية والميكروبات وتحسين صحة الشعر والجلد.