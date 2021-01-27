هل تعاني من الصداع المفاجئ؟ إليك هذه المشروبات الطبيعة الـ4

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 12:04 صباحاً - منذ ساعتين

يعتبر الصداع من أكثر المشاكل التي يعاني منها الناس لا سيما بعد يوم عمل شاق وطويل، ويمكن أن يكون مزعجًا للغاية ويدفعنا للبحث عن وسائل للتخفيف من حدته مثل مسكنات الألم أو العلاجات الطبيعية.

فيما يلي مجموعة من المشروبات الصحية التي تساعد في التخلص من الصداع المفاجئ، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

شاي الأقحوان

يتميز شاي الأقحوان بخصائصه المسكنة للآلام وخاصة الصداع النصفي. ما عليك إلا وضع بعض الأوراق في ماء ساخن وإضافة ملعقة من العسل لتحليته.

شاي النعناع

تساعد الرائحة القوية والخصائص الطبية للنعناع في إرخاء تصلب العضلات وتهدئة الأعصاب مما يساعد أيضًا في تقليل الألم الناتج عن الصداع المفاجئ. يُعتقد أن شرب شاي النعناع يساعد في تحسين صحة الأمعاء ويخفف من الشعور بعدم الراحة.

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل هو مشروب علاجي آخر يمكن أن يساعد على الفور في إرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ. فقط قم بقطع وتقشير 1 بوصة من الزنجبيل في كوب من الماء، وقم بغلي الماء وبمجرد أن يتناقص الشاي إلى النصف اشربه مع ملعقة صغيرة من العسل. يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات تنشيط المواد الأفيونية الطبيعية في الدماغ، مما يساعد على الشفاء وكذلك تقليل الألم.

شراب الليمون

يعد شراب الليمون من أبسط المشروبات وأكثرها فعالية في علاج الصداع المفاجئ، وهو فعال في جميع أنواع الصداع تقريبًا. ما عليك سوى غلي الماء وعصر نصف ليمونة، فهذا المشروب يساعد في طرد السموم من الجسم ويعمل على علاج الصداع الناجم عن مشاكل الجهاز الهضمي.