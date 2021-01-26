كورونا يغلق أيرلندا حتى 5 مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جمهورية أيرلندا، الثلاثاء، إنها ستمدد قيود الإغلاق في البلاد حتى 5 مارس/آذار للسيطرة على إصابات فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن إنه خلال الأسابيع الستة المقبلة، يجب على السكان البقاء في منازلهم وعدم التحرك خارج دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات حول منزلهم.



ويتم حاليا إغلاق معظم المحال التجارية والمدارس والمطاعم .

وسيتعين على الوافدين من المناطق عالية الخطورة مثل البرازيل أو جنوب إفريقيا الآن الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا، وكذلك الأشخاص الذين يسافرون إلى البلاد دون اختبار فيروس كورونا السلبي.

وارتفعت أعداد حالات الإصابة بالفيروس بصورة كبيرة في أيرلندا في مطلع العام، حيث ألقى بعض الخبراء باللوم على تخفيف القواعد خلال عطلة عيد الميلاد.