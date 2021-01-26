كورونا يأكل لبنان.. 285 ألفا و754 إصابة حتى الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، إلى 285 ألفا و754 بعد تسجيل 3505 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 2477 منذ 21 فبراير/شباط الماضي.



ويشهد لبنان حالة طوارئ صحية منذ 14 يناير/كانون الثاني الجاري، قضت بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

ومدد إقفال البلاد بشكل كامل حتى 8 فبراير/شباط المقبل، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.