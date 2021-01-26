بايدن يوجه رسالة طمأنة جديدة لحلف"الناتو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أكد خلالها مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي للناتو.



وفي سياق آخر، أصدر قاضٍ فيدرالي حكما بوقف تنفيذ أمر للرئيس الأمريكي بتجميد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع أوامر تنفيذية لتعزيز المساواة العرقية ومحاربة العنصرية في البلاد.

وقال بايدن إن "أفكار التفوق العنصري منتشرة لدى بعض الأمريكيين البيض وعلينا مواجهة ذلك".

وأضاف لدى توقيع تلك الأوامر التنفيذية أن "أعداد كبيرة من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية واللاتينية يعجزون عن توفير الطعام ويموتون بفيروس كورونا".

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت ولاية فيلادلفيا احتجاجات واسعة، وأعمال عنف ونهبا للمحلات التجارية بعد مقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة.

واندلعت تلك الاحتجاجات، بعد أن أطلقت الشرطة النار على ،والتر والاس جونيور البالغ من العمر 27 عاما، بعد الاستجابة لمكالمة تفيد بوجود رجل مسلح بسكين يحاول الاعتداء عليهم,