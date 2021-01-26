كردستان يهاجم فيلما إيرانيا: أساطير بـ"مخيلة الفرس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، وكالة إيرانية تابعة للحرس الثوري، بتشويه الحقائق والطعن بقيادات أربيل والبشمركة.

كانت وكالة فارس الإيرانية التابعة لمليشيا الحرس الثوري أنتجت فليمين يتناولان أحداثا من عمليات تحرير المدن خلال سيطرة تنظيم داعش.

ويتحدث أحد الفيلمين، والذى مدته 9 دقائق، ونشر الجمعة الماضي، عما وصفه بـ" استنجاد" رئيس إقليم كردستان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بالإرهابي الراحل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني، أثناء محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

ورد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في بيان، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، على ذلك قائلا: "وكالة فارس للأنباء بإيران، عن طريق إنتاج فيلمين عن أربيل والبشمركة وحرب داعش، تشوه الحقائق وتستخف بالبشمركة وبرئاسة إقليم كردستان وتغيّب صمود شعب كردستان".

وأوضح بارزاني أن "الوكالة بتصرفها تضر بالعلاقات"، مشيراً إلى أن "هذا التصرف يضايق أرواح الشهداء الذين استشهدوا جنباً إلى جنب في خنادق مواجهة داعش".

وأضاف: "خلال حرب داعش، قامت قوات البشمركة بإقليم كردستان بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، بإيقاف هجوم داعش على الأرض وهزمت قوته في المنطقة، وكان ذلك هزيمة لقوة ظلامية كانت تهدد كل دول المنطقة والحرية والأمن في كل العالم".



وتابع "إننا نعد هذين الفيلمين إهانة لصمود شعب كردستان وقيادة إقليم كردستان، كما نعدهما استخفافاً ببطولات البشمركة ودماء شهداء كردستان"، مبيناً أنه:"في الحقيقة، لن نستفيد شيئاً من إنتاج أفلام هابطة تجافي الواقع من هذا القبيل، سوى السعي لتخريب التعاون الإقليمي واختلاق الخلافات بين شعوب المنطقة".

من جانبه، ردّ عضو مجلس القيادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي عوني، على مشهد جاء في الفيلم القصير يتحدث عن ما وصفها "استغاثة" رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بالإرهابي الراحل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري، عقب اجتياح تنظيم داعش مدينة الموصل.

وقال عوني، في حديث لوسائل إعلام، إن "الفيلم وأحداثه عبارة عن تصورات وروايات في مخيلة الفرس على غرار الأساطير القديمة ورواية أحادية لا يدعمهما الشهود ولم تكن أربيل محاصرة من قبل داعش مثلما يروج له الإيرانيون".

وتابع عوني، أنه:"المهزومون والهاربون يخلقون قصصا لسد عقدة حقارتهم الشخصية".

وبشأن تأثير الفيلم على علاقات إقليم كردستان وطهران، قال عوني: إن "جميع الكردستانيين مستاؤون من سياسات إيران التي تتهكم بمقدسات الكرد خاصة مسعود بارزاني الذي نعتبره مرجعا كبيرا للكرد ليس في كردستان العراق فقط بل والمنطقة".

وكانت حكومة أربيل، سلمت الأحد الماضي، القنصل الإيراني نصرالله راشنودي، مذكرة احتجاج رسمية بشأن الفيلم القصير وتناول فترة سيطرة داعش على عدد من المدن العراقية.