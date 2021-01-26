شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون نموذجًا لتتبع الحمل الفيروسى لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور علماء من جامعة ألبرتا الكندية نموذجًا لتحديد الحمل الفيروسي لكورونا أو كمية الفيروس داخل الجسم لتقييم الآثار المرضية لعدوى الفيروس على الجسم وتحديد مخاطر المريض، وهل يمكن أن يصاب بمضاعفات خطيرة أم لا، وفقاً للدراسة المنشورة على موقع medRxiv.





ووجد العلماء أن فيروس كورونا يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، تتراوح من السعال الخفيف والحمى إلى المضاعفات الرئوية والقلبية الوعائية الشديدة، و مثل العدوى الفيروسية الأخرى، يعد الحمل الفيروسي أو كمية الفيروس داخل الجسم عاملاً محددًا رئيسيًا لشدة المرض لدى مرضى كورونا وبالتالي ، فإن تتبع الحمل الفيروسي في جسم المريض هو نهج أساسي لعلاج عدوى كورونا.

وبشكل عام، يتم تصنيف تطور الفيروس داخل الجسم إلى ثلاث مراحل في المرحلة الأولية بعد دخول الفيروس مباشرة، لوحظت زيادة سريعة في الحمل الفيروسي، تليها مرحلة ثانية من الانخفاض التدريجي البطيء والمرحلة الثالثة من الانخفاض السريع والمتسارع في الحمل الفيروسي، مما يؤدي إلى إزالة الفيروس .

تعتمد مدة كل مرحلة بشكل نموذجي على قابلية الفيروس للإصابة بالعدوى ومدى قوة الجهاز المناعي للشخص المصاب.

في الدراسة الحالية، طور العلماء نموذجًا بسيطًا يحدد منحنيات الحمل الفيروسي الخاصة بالمريض وقاموا بتركيب وظيفة الحمل الفيروسي على بيانات العيار الفيروسي التي تم الحصول عليها من الفئران المصابة بفيروس الأنفلونزا والبشر والقردة المصابين بفيروس كورونا.

لتحديد وظيفة الحمل الفيروسي لعدوى كورونا، استخدم العلماء عيارات الحمل الفيروسي التي تم قياسها في 23 مريضًا بكورونا يوميًا.

لقد لاحظوا تباينًا في الحمل الفيروسي من مريض إلى آخر بمرور الوقت ، حيث أظهر بعض المرضى عدوى طويلة الأمد تتراوح بين 20 و 25 يومًا وأظهر البعض عدوى قصيرة الأمد لمدة عشرة أيام تقريبًا.

ومع ذلك ، فإن وظيفة الحمل الفيروسي التي طوروها قد وصفت بنجاح المراحل الثلاث للعدوى الفيروسية لمعظم المرضى. يشير هذا إلى أن نموذج الحمل الفيروسي يمكن أن يصف بسهولة منحنيات الحمل الفيروسي لكل من العدوى الفيروسية قصيرة المدى وطويلة الأجل.