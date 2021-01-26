شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يهدد بفرض ضوابط صارمة على لقاح فايزر فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن فرض ضوابط صارمة على لقاح فايزر الأمريكى داخل بريطانيا، في إطار تشديد الضوابط على لقاحات فيروس كورونا التي يتم صناعتها داخل الكتلة الأوروبية، بعد تراجع الامدادات من لقاحات فايزر ولقاح استرازينيكا اكسفورد، نتيجة لمشاكل في الإنتاج، طباق لتقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية .

وأكد الاتحاد الأوروبى، أن هناك مخاوف من تأخر إمدادات لقاح فايزر داخل المملكة المتحدة، الأمر الذى سيؤثر على سير حملات التطعيم التي انطلقت منذ شهر في جميع أنحاء بريطانيا للسيطرة على الوباء العالمى، مما أدى إلى تهديد شركات اللقاحات وابرزها فايزر ولقاح استرازينيكا بالعقوبات التي قد تلاحقها نتيجة لتأخرها في تسليم الجرعات المقررة عليها لدول الاتحاد بوجه عام.

وقالت مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس، إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ أي إجراء مطلوب لحماية مواطنيه وحقوقهم، جراء تأخر جرعات لقاحات كورونا، بعد أن اتهمت شركة استرازينكيا بالتقصير في تسليم ما يقرب من 50 مليون جرعة أقل من المتوقع للاتحاد، موضحة أنه لابد على جميع الشركات التي تنتج لقاحات ضد Covid-19 في الاتحاد الأوروبي تقديم إخطار مبكر بمواعيد الشحنات.

وكانت التزمت العديد من دول الاتحاد الأوروبى منها بروكسل بشراء 300 مليون جرعة من لقاحات كورونا، والتي من المتوقع أن تحصل على موافقة طبية في الكتلة يوم الجمعة ، مع شراء 100 مليون طلقة إضافية، جاء النقص في عمليات التسليم المخطط لها بمثابة ضربة أخرى للكتلة بعد أن خفضت شركة فايزر مؤقتًا عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي وكندا ، حيث قامت بتجديد مصنعها في بلجيكا لزيادة الإنتاج الكلي، وهددت إيطاليا منذ ذلك الحين بمقاضاة شركة فايزر بسبب التأخير.