شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء يمكنك القيام بها لتحسين استجابتك المناعية للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أكبر حملة تطعيم في التاريخ منذ عدة أسابيع وتم إعطاء أكثر من 68.1 مليون جرعة في 56 دولة وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج، وذلك في إطار خطة العالم لمواجهه تفشى وباء فيروس كورونا، وهناك بعض النصائح الهامة التي يجب اتباعها لتحسين الاستجابه المناعية للقاح فيروس كورونا بعد الحصول عليه.

طرق تحسين استجابتك المناعية للقاح كورونا

الابتعاد عن الكحول والتدخين: يجب تجنب استهلاك الكحول أو التدخين أو الانغماس في ممارسات أخرى غير صحية للحصول على أقصى فائدة من اللقاح، يجب على الأشخاص الذين أخذوا اللقاح ضمان نمط حياة صحي وتجنب الإفراط في الشرب في وقت قريب من التطعيم.

احصل على قسط كافٍ من النوم: هناك طريقة أخرى للتأكد من أن جهازك المناعي في حالة مثالية لتحقيق أقصى استفادة من جرعة لقاح كورونا وهي الحصول على قسط كافٍ من النوم، تقول دراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي إن أولئك الذين لم يناموا أكثر من خمس ساعات كل ليلة قبل لقاح الإنفلونزا ، جعلوا اللقاح نصف فعاليته فقط مثل أولئك الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم. سينطبق الشيء نفسه على لقاح كورونا أيضًا.

ممارسة الرياضة بانتظام: البقاء نشيطًا وممارسة الرياضة هي طريقة أخرى للتأكد من صحة جسمك، يمكن أن يساعد الحفاظ على لياقتك البدنية والحفاظ على وزن صحي في تقليل مخاطر إصابتك بأمراض مزمنة ، مما قد يجعلك أكثر عرضة لأي مضاعفات.

تناول طعامًا صحيا: بينما لا توجد أطعمة تمنحك تعزيزًا فوريًا للمناعة ، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في بناء نظام مناعة صحي يمكن لأطعمة معينة ، وخاصة البروبيوتيك ، أن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك تأكد من تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والزبادي والأطعمة المخمرة للحفاظ على تغذية جسمك.