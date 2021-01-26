شكرا لقرائتكم خبر عن التجميل بأسلوب الميكروبيلدينج.. أهميته وأسلوبه ومحاذيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهم خطوة لعمل الميكروبليدنج هى اختيار المكان المناسب الذى يستخدم الأدوات والأحبار من أنواع و جودة عالية لضمان النتيجة المطلوبة، ويفضل أن يكون التنفيذ على يد خبراء أو متخصصين لتجنب أى مشاكل، فبالرغم من أنه إجراء بسيط إلا أن أى خطأ صغير يمكن أن يؤدى إلى عدم الحصول على النتائج التى تريدينها.

كل امرأة تحلم بالجمال وتريد أن تتألق بوجه جميل وتفاصيل رقيقة وجذابة، ومن أكثر تفاصيل الوجه التى تحظى باهتمام المرأة الحاجبين لأن أى مشكلة بهما أو بأحدهما يمكن أن تؤثر على جمال الوجه وجاذبيته.

ما هو مايكروبليدنج الحواجب ؟

هذه التقنية هى أحدث ما توصل إليه الخبراء لتجميل الحاجبين لأنها تعمل على إظهار الحاجبين بشكل أكثر جمالًا وجاذبية عن طريق ملء الفراغات/ تحديد شكل الحاجب/ تكثيف الشعيرات/ وإضفاء انحناء عليه عند الضرورة، ومن المعروف أنه يمكن تغيير شكل الحاجب بالكامل بهذه التقنية. حيث يمكن لأى فتاة أو سيدة أن تضفى لمسة جميلة وجديدة على جمالها بمجرد التغيير الصحيح لمظهر حاجبيها وتقنية الميكروبليدنج بسيطة يتم إجرائها فى مركز تجميل أو حتى صالون تجميل، حيث تتم على جلستين يفصل بينهما شهر كامل.

مميزات تقنية مايكروبليدنج؟

لهذه التقنية عدة مميزات تجعلها المفضلة عن التاتو الدائم لإصلاح عيوب الحاجب كما أنها تستخدم لإصلاح العيوب الناتجة عن تاتو الحواجب القديم، ومن هذه المميزات:

• هذه التقنية آمنة تمامًا على الجلد، حيث إن المواد المستخدمة غير ضارة بالبشرة ولا تسبب أى نوع من الحساسية وتستخدم على عمق بسيط تحت الجلد وهذا يقلل حدوث أى مخاطر.

• أنها تبدو طبيعية تمامًا، فعلى عكس التاتو أو رسم الحاجب بالقلم فإن تقنية الميكروبليدنج تتم برسم كل شعرة على حدة مما يضفى مظهر طبيعى للحاجب.

• سرعة ظهور نتائج هذه التقنية واستمراريتها لأن النتيجة تظهر فور الانتهاء من الجلسة وهى ميزة رائعة لهذه التقنية كما يمكن أن تستمر حالة الحاجبين حتى ثلاثة أعوام، دون تغيرات تذكر، حيث يمكن أن يصبح لون الحواجب أفتح قليلًا مع مرور الوقت ولكن بشكل طبيعى.

محاذير استخدام تقنية الميكروبليدينج:

• الحوامل والمرضعات.

• من تعانى من أمراض الضغط أوالسكر أوالقلب.

• من تتناول أدوية لسيولة الدم.

• من لديها حروق أو تقرحات فى منطقة الحاجبين.

• من لديها مرض جلدي.

خطوات ما قبل الجلسة

هذه بعض الجوانب التى يجب القيام بها قبل الخضوع لجلسة المايكروبيلدنج، وهى:

* يجب التوقف عن نتف شعر الحواجب بكافة الطرق قبل أسبوع واحد تقريبًا.

* عدم الخضوع لتقشير الوجه أو التنظيف العميق قبل الجلسة بأسبوع على الأقل.

* عدم الخضوع لجلسة بوتوكس قبل ثلاث أسابيع من الجلسة.

* عدم تناول الكحوليات لمدة 24-48 ساعة من موعد الجلسة.

* عدم شرب القهوة لمدة ساعتين قبل الجلسة.

* عدم أخذ الأسبرين أو الأيبوبروفين قبل 24 ساعة من الجلسة.

خطوات التنفيذ

* يتم تحديد كل حاجب من خلال تنظيف المنطقة المحيطة به.

* يتم وضع مرهم يساعد فى تنميل المنطقة والذى يحتاج إلى 30 دقيقة تقريبًا.

* يجب اختيار اللون المناسب بناء على لون الحواجب الأصلية وكذا لون البشرة ثم تبدأ بعد هذا عملية المايكروبليدنج.

* بعد الانتهاء من المايكروبليدنج يتم إضافة طبقة أخيرة من الصبغة على الحواجب تبقى لمدة خمس دقائق قبل تنظيفها.

* بعد انتهاء الجلسة يصبح لون الحواجب غامق جدًا إلا أن اللون يصبح أفتح بمرور الوقت فى المدة من 7 إلى10 أيام.

خطوات ما بعد الجلسة

بعد الخضوع لجلسة المايكروبيلدنج من المهم اتباع الخطوات الآتية لمدة سبعة أيام تقريبًا:

* غسل الوجه والحواجب بالماء والصابون المضاد للبكتيريا والتأكد من تجفيف الوجه سريعا وجيدًا.

* عدم استخدام أى منظفات للوجه وبالأخص ذات الطبيعة الحمضية.

* قومى بوضع القليل من زيت جوز الهند على الحواجب كل يوم.

* عدم نتف الشعر فى منطقة الحواجب.

* عدم الخضوع لعمليات التقشير أو تنظيف الوجه العميق أو البوتكس لفترة كافية من الوقت.

* عدم التعرض لأشعة الشمس لمدة لأسبوع.

* تجنب الاستحمام المطول والبخار فى الفترة الأولى.

* تجنب السباحة لمدة عشر أيام.

* عدم وضع أى من منتجات المكياج أو الكريم الواقى من الشمس على منطقة الحواجب.