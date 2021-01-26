اللمسة المفقودة: كيف يؤثر عام بدون عناق على صحتنا العقلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - هنالك الكثير الذي يمكن للكلب فعله، حتى لو كان هذا كثيرًا. أعيش بمفردي مع طاقمي، وبحلول الأسبوع الثامن من الإغلاق الأول، كانت تدحرج عينيها في القابض المشدود باستمرار. كنت ملتزمًا بـكوفيد وآثاره اللاحقة قبل الإعلان عن الإغلاق، ثم مر الربيع والصيف دون أي لمسة ذات مغزى من شخص آخر. فاتتني رائحة ملابس أصدقائي وشعر ابن أخي، لكن، أكثر من أي شيء آخر، فاتني التأريض الذي لا يستطيع أن يجلبه إلا جسم بشري آخر. غالبًا ما كان الألم الذي أصابني في الضفيرة الشمسية والذي تزاوج مع هذه الأفكار يفاجئني.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ذا غارديان” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

إنّ الحاجة إلى اللمس موجودة تحت أفق الوعي. قبل الولادة ، عندما يدور السائل الأمنيوسي في الرحم حولنا ويمكن للجهاز العصبي للجنين أن يميز جسدنا عن جسد أمنا ، فإن مفهومنا الكامل عن الذات متجذر في اللمس. تقول الدكتورة كاترينا فوتوبولو، أستاذة علم الأعصاب الديناميكي النفسي في جامعة كوليدج لندن: “لقد بنى جسم الإنسان جميع نماذجه بناءً على اللمس الذي يتلقاه من مقدمي الرعاية. “نحن نعتمد تمامًا على مقدم الرعاية لتلبية احتياجات الجسم الأساسية. لا يمكن فعل الكثير بدون لمس “.

تبلغ نينا سميث من العمر 40 عامًا وتعيش وحيدة في جنوب لندن. لقد عانت من فترة نقاهة مطولة بعد إصابة في العمود الفقري في عام 2018 ، مما تطلب فترات طويلة من الراحة في الفراش. زارها الناس ، لكن مستويات الألم لديها كانت تعني أن لمسها كان صعبًا. شعرت أن لديها بصيرة جيدة حول كيفية الاستعداد لأول إغلاق. تقول عبر زوم:”اعتقدت أنني أعرف كيف ستسير الأمور”. “على سبيل المثال ، كنت أعرف كم يجب أن أكون صارمة بشأن روتين المشي ؛ تشعر دائمًا بتحسن طفيف في الأماكن المحيطة المختلفة “. لكن بعد ستة أسابيع ، بدأ عزمها ينهار. “العزلة التي عشتها بالفعل جعلتني أكثر عرضة للخطر مما كنت أدرك. حاولت أن أبقي نفسي في روتين لكن … “بدأت في البكاء. “في مرحلة ما ، كان عدم القدرة على الحصول على عناق عذابًا حقيقيًا. لا أعتقد أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار تأثير الإغلاق الأول على الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.”

كبالغين ، قد لا نفهم أهمية اللمس حتى عندما يختفي. يقول البروفيسور فرانسيس ماكجلون ، عالم الأعصاب في جامعة ليفربول جون مورس والرائد في مجال اللمسة العاطفية: “قد نبدأ في إدراك أن شيئًا ما مفقود ، لكننا لن نعرف دائمًا أنه لمسة”. “ولكن عندما نتحدث عن مشكلة الشعور بالوحدة ، فإننا غالبًا ما نتجاهل ما هو واضح: ما لا يحصل عليه الأشخاص الوحيدون هو اللمس.”

إنّ اللمس له تأثير كبير على صحتنا النفسية والجسدية. يقول البروفيسور روبن دنبار، عالم نفس تطوري في جامعة أكسفورد: “مع أصدقائنا المقربين وعائلتنا ، نلمس بعضنا البعض أكثر مما ندرك”. كشخص بالغ ، وجد بحث دنبار أن لدينا مجموعة أساسية من خمسة أصدقاء في المتوسط يمكننا الاتصال بهم ككتف للبكاء. يقول: “نرى نفس الشيء بالضبط في الرئيسيات”.

“حتى في مجتمعات الرئيسيات الأكبر بكثير ، تظهر مجموعات من خمسة أصدقاء مقربين في كل طبقة ، والذين يقومون بجميع أعمالهم معًا – شكل اللمسة الاجتماعية الخاصة بهم. في الرئيسيات والبشر ، تعمل هذه التحالفات الشديدة كعازل. يبقون العالم بعيدًا عن ظهرك “. ليس من المستغرب إذن أن يكون 40.000 شخص من 112 دولة شاركوا في مسح BBC و Wellcome Collection، الكلمات الثلاث الأكثر شيوعًا المستخدمة لوصف اللمس هي: “الراحة” و “الدفء” و “الحب”.

مع استمرار الوباء ، سيحاول الكثير منا التعامل مع ضغوط شديدة دون راحة اللمس. لدينا جميعًا احتياجات وحدود مختلفة (يقول ماكجلون “ليس الجميع يعاني من قلة اللمس أنا لا أحب حقًا أن أكون محتضنًا ، وأطلق النار على زوجتي المسكينة “) ، لكن الغياب التام للمس ، خاصة عندما تكون المشاعر عالية ، يتعارض مع الأسلاك التي تنظمنا منذ سنوات ما قبل الألفاظ.

“اللمس هو معدل يمكنه تخفيف آثار التوتر والألم الجسدي والعاطفي. تقول فوتوبولو: “لقد رأينا في بحثنا أن قلة اللمس مرتبطة بمزيد من القلق”. “في أوقات التوتر الشديد – فقدان الوظيفة ، أو الفجيعة ، على سبيل المثال – يساعدنا المزيد من التواصل مع الآخرين في التأقلم بشكل أفضل ، لا سيما في تهدئة آثار الكورتيزول. ” حتى لو كنا معتادين على عدم لمسنا كثيرًا ، فبعد فترة يمكن أن تشعر بالحاجة جسدية جدًا – توصف أحيانًا بأنها “جوع جلدي” أو “جوع للمس”.

بينما يمكنني التعاطف مع الرتابة المرهقة التي وصفها لي أصدقائي مع العائلات الشابة (وأنا أعلم أن العشب دائمًا أكثر خضرة) ، فقد شعرت بعدم الانتماء إلى حزمة بشكل حاد. شعرت كلير بيرك ، معلمة من إدنبرة ، بذلك أيضًا: “أبلغ من العمر 37 عامًا ، ويعيش معظم أصدقائي مع شركاء أو أطفال” ، كما تقول. “لم أشعرفي حياتي أبدًا بمزيد من الوعي بحالة العزوبية الخاصة بي ، ولا نقص الاتصال الجسدي الحميم”.

ارتفع عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 16٪ إلى 7.7 مليون بين عامي 1997 و 2017. لقد شعرت شريحة التواصل الاجتماعي التي جاءت مع الإعلان عن الفقاعات الاجتماعية بأنها منقذة للحياة. كانت سميث “تتغذى” مع زوجين يعيشان معًا وتقول إن ذلك ساعد في تحسين مزاجها. لكن الأيام طويلة ، وأصدقائها “ليسوا ملموسين بشكل خاص”.

تقول: “إنني أدرك مدى لمس الناس دون تفكير”. “أشعر وكأنني أحمل كل هذه المشاعر في جسدي ولا مكان لوضعها فيه.”

في حالات التوتر الشديد ، يمكن أن نشعر كما لو أن أجسادنا بالكاد تستطيع احتواء عواطفنا إذا لم يكن هناك من يمسك بنا. تدعم الكثير من الدراسات النظرية القائلة بأن اللمس يعطي الدماغ إشارة بأنه يمكنه تفويض موارده للتكيف لأن شخصًا آخر موجود هناك لتحمل العبء الأكبر. هذا يريح الجسم ، ويذهب بطريقة ما لاستعادة ميزانية الإجهاد ، إذا كنت ترغب في ذلك ، “يقول فوتوبولو. لكن اللمس ليس معنى واحد. إنّ المترين المربعين من الجلد التي تحتوينا تعج بالألياف العصبية التي تتعرف على درجة الحرارة ، والملمس ، والحكة ، وما إلى ذلك. توجد مجموعة واحدة من الألياف فقط لتسجيل اللمسة اللطيفة: الوصلات C اللمسية (CTs). كان ماكجلون يدرس هذا منذ عام 1995 ، عندما تم اكتشافه عند البشر. “هذه الخلايا العصبية الموجودة في جلد جميع الثدييات الاجتماعية ، تنقل إشارات كهربائية بطيئة إلى أجزاء المعالجة العاطفية في الدماغ. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في تطوير العقل الاجتماعي وقدرتنا على تحمل الإجهاد “.

توجد أعلى كثافة للأشعة المقطعية عبر الجسم في الأجزاء التي لا يمكننا “الاعتناء بها” بأنفسنا ، مثل الكتفين والظهر. يقول ماكجلون: “إذا كنت تحب حك ظهرك ، فذلك بسبب وجود المزيد من التصوير المقطعي المحوسب هناك”. “تحفيز هذه الخلايا العصبية يطلق الأوكسيتوسين والدوبامين ، وله تأثير مباشر على مستويات الكورتيزول الذي ينظم مزاجنا.” في عام 2017 ، نشرفريق فوتوبولو دراسة أظهرت أنّ تمسيدًا لطيفًا وبطيئًا من شخص غريب يمكن أن يقلل من مشاعر الإقصاء الاجتماعي. لكن في حياتنا العادية ، نحن لا نتجول في مداعبة بعضنا البعض طوال الوقت. يقول ماكجلون: “لا ، لست بحاجة إلى تلك اللمسة طوال اليوم”. “نحتاج فقط إلى هذا النوع اللطيف من اللمس بشكل متقطع.”

في هذه الأوقات من الحرمان من اللمس، لا يوجد بديل حقيقي لما نحصل عليه من البشر الآخرين ، ولكن هناك طرق لتهدئة أنفسنا. سينشر مختبر فوتوبولو قريبًا دراسة أجريت أثناء الوباء والتي تبني على النظرية القائلة بأنه بالطريقة نفسها التي نعتقد أننا نشعر فيها بألم الآخرين ، فقد نكون قادرين على تجربة اللمس بشكل غير مباشر أيضًا. وجد الباحثون أن رؤية اللمس (على التلفزيون أو في الأفلام ، على سبيل المثال) – لا سيما اللمس الاجتماعي أو العاطفي أو الحيوانات الأليفة – يمكن أن يمنحنا بعض فوائد الشعور باللمس. تقول فوتوبولو: “هذا يسمى” اللمسة غير المباشرة “. “يقوم الدماغ بترميز التجارب متعددة الحواس بطرق متعددة. يمكننا أيضًا أن “نشعر” بألم وملذات الآخرين بمجرد “رؤيتهم” ، كما تقول. “هذا ليس بديلاً دائمًا أو كاملًا ، ولكنه بديل جزئي.”

يمكن لبعض المنتجات مثل البطانيات الموزونة أن تساعد أيضاً. تقول سميث إن وضع واحدة على صدرها وكتفيها يجعلها تشعر بأنها “أكثر هدوءًا” – ربما يتحدث عن حاجة غريزية لتحفيز التصوير المقطعي المحوسب. التفاعل مع الحيوانات يستقر أيضًا. “قررت قطة جارتي العيش معي نصف الوقت وكونها تجلس على صدري ، تخرخر ، أمر مريح للغاية.”

كان لهذا صدى: دفء ظهر كلبي تحت يدي كان أكثر شيء يؤسس لي على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. انا اعرف هذا يعطيني شعور جيد ولكن لماذا؟ يقول ماكجلون: “عندما تقوم بمداعبة كلبك ، فإنك تستخدم أنظمة يمكن تنشيطها إذا كان الكلب يداعبك”.

الجوع للمس هو إشارة إلى عدم تلبية حاجة بدائية. لكن التطور في صالحنا. كان كل عالم تحدثت معه يأمل أنه بمجرد أن نتمكن من الالتقاء مرة أخرى ، سوف نتكيف بسرعة. يقول دنبار: “سيختلف الأمر بين الأشخاص ، ربما بناءً على المدة التي يقضيها الأشخاص بمفردهم ، وقد تكون هناك فترة من الخرقاء وإعادة التفاوض. “لكننا تطورنا لنتكيف.”