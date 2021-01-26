وفيات كورونا ببريطانيا تتجاوز 100 ألف.. وجونسون يعلّق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت بريطانيا، الثلاثاء، أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بوباء "كوفيد-19"، فيما تعول الحكومة على حملات التطعيم

وتواجه البلاد التي أعيدت فرض تدابير الإغلاق فيها، الموجة الثالثة من الوباء، وهي أكثر ضراوة بسبب النسخة الجديدة من الفيروس التي تعتبر أشد عدوى وقد تكون أكثر فتكاً.

ووفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة البريطانية، سجلت 1631 وفاة إضافية حصلت بعد 28 يوماً من اختبار إيجابي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 100162.

وكما هي الحال في المناطق الأخرى من العالم، من المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الأعداد الفعلية، فقد تجاوز عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" وفق شهادات الوفاة والتي سجلتها الهيئات الإحصائية الرسمية، 104 آلاف وفاة في منتصف يناير/كانون الثاني.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي أنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عما قامت به حكومته.

وأضاف: "من الصعب التعبير عن الحزن الذي تحمله هذه الإحصاءات القاتمة وسنوات العمر الضائعة وعدم تمكن العائلات من الاجتماع، وبالنسبة إلى كثر، الفرص الضائعة لوداع أحد أفراد أسرتهم".

وقال: "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيساً للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".

وإذا كان عدد الإصابات الذي يقترب من 3.7 ملايين (زيادة 20089 إصابة في 24 ساعة) بدأ بالانخفاض بفضل التدابير الجديدة، فإن "ذروة الوفيات" لم تسجل بعد، وفق ما قال المسؤول الطبي البارز في إنجلترا كريس ويتي، الجمعة.