صحة ورشاقة

هل تبيع أسترازينيكا لقاح كورونا إلى القطاع الخاص؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية، في بيان بالبريد الإلكتروني، الثلاثاء، إنه لا يمكن إتاحة اللقاحات للسوق الخاصة.

وأضافت أن جميع جرعات اللقاح المضاد لفيروس متاحة فقط في الوقت الحالي من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مباردة كوفاكس. 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها إنه في إطار الاتفاق مع مؤسسة فيوكروز البرازيلية، سيتم توفير أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد/أسترازينيكا في البرازيل، ولكن بالشراكة مع الحكومة الاتحادية.

وتؤيد الحكومة البرازيلية شراء القطاع الخاص 33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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