اليوم العالمي للجمارك.. الإمارات تستعد لما بعد كورونا بكفاءة عالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوافق اليوم العالمي للجمارك 26 يناير من كل عام، وبهذه المناسبة احتفت جمارك الإمارات بإنجازاتها ومسيرتها في التنمية.

أكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على مواصلة الجهود للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة للإمارات ودعما لموقع أبوظبي الرائد كمركز دولي للتجارة العالمية.

ووقا لوكالة أنباء الإمارات، قال المنصوري في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي يوافق 26 يناير/كانون الثاني من كل عام إن جمارك أبوظبي نجحت في تطويع التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة التي كان لها دور رئيسي في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة المشروعة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء انتشار جائحة "كوفيد 19".

وأضاف أن احتفال جمارك أبوظبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية و إدارات الجمارك على مستوى العالم بيوم الجمارك العالمي يجسد تكامل الجهود الدولية في مواجهة التحديات التي تواجه العمل الجمركي عالميا والاستعداد لمرحلة ما بعد "كوفيد 19".

أتمتة الخدمات الجمركية

وأشار إلى أن تضافر جهود فرق العمل والجاهزية والمرونة التي تتحلى بها المنظومة الجمركية في إمارة أبوظبي أسهمت بشكل فعال في تحويل التحديات إلى فرص تشكل مستقبل العمل الجمركي خلال المرحلة المقبلة إضافة إلى أتمتة جميع الخدمات الجمركية والحرص على إسعاد المتعاملين.

وتابع المنصوري أن قطاع التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حقق نتائج استثنائية خلال العام الماضي في ظل جائحة "كوفيد 19" مدعوما ببنية تحتية ولوجستية قوية وتقنيات رقمية متطورة وموظفين مؤهلين ومدربين عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى شبكة طرق ومطارات وموانئ بمواصفات عالمية.

وأكد المنصوري حرص جمارك أبوظبي على تعزيز التعاون مع شركائها في الداخل والخارج ضمن مجالات العمل المشترك لمواجهة التحديات الطارئة إضافة إلى تيسير التجارة وحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير المشروعة.

مبادرات وبرامج متنوعة

وقال إن جمارك أبوظبي ستواصل تنفيذ المشاريع الجمركية وإطلاق المبادرات والبرامج المتنوعة التي تحقق سرعة الإنجاز والرشاقة المؤسسية من خلال تطبق أحدث النظم الإلكترونية والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الإدارة لتحقيقها.

جمارك دبي

وتوجت جمارك دبي فعالياتها في أسبوع جمارك الامارات الرابع 2021 بتنظيم حلقة شبابية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب أُقيمت في اليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي في 26 يناير وخصصت لمناقشة "دور الشباب في جمارك المستقبل".

جاء ذلك بحضور ومشاركة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وسعيد محمد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب اللذين قدما نظرة مستقبلية لتطور دور الشباب في الدولة وعلى صعيد العمل الجمركي للشباب المشاركين في الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي ونخبة من الشباب المختصين بالشؤون الشبابية والعمل الجمركي لمناقشة دور الشباب بمواكبة تقدم دولة الامارات العربية نحو الخمسين عاماً المقبلة من مسيرتها الرائدة في البناء والتنمية المستدامة عل طريق تحقيق أهداف مئوية الامارات 2071.

مجلس الشباب

وشهدت الحلقة الشبابية في اليوم العالمي للجمارك التي شارك فيها نحو 96 شاباً من جمارك دبي والمدعوين شهدت نقاشاً ثرياً شارك فيه بفعالية نخبة من الشباب الحاضرين في هذا الحدث الذي نظم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد 19 وشارك فيه موظفو جمارك دبي ومجموعة من الشباب عبر التواصل الإلكتروني وقدمت خلال الحلقة الشبابية أفكاراً جديدة لدعم مشاركة هذه الفئة ودورهم في العمل بالدائرة أبرزها تأسيس مجلس للشباب في جمارك دبي وتطوير المناهج الأكاديمية لدراسة العلوم الجمركية بالتعاون مع الجامعات وقد لاقت الأفكار المقدمة من الشباب تقدير المدير العام لجمارك دبي واهتمامه بأن يتم العمل على دراستها وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد محبوب مصبح إن العمل الجمركي يشهد على المستوى العالمي تحولاً شاملاً في طبيعة عملياته في ظل التطور الكبير لتطبيقات تقنية المعلومات الذكية كما أن مكافحة جائحة كوفيد 19 أدت إلى تسارع التحولات في طبيعة الوظائف نتيجة للتقدم العلمي والتقني وتشمل هذه التحولات في العمل الجمركي التي أصبحت تنجز بغالبيتها من خلال الأنظمة الالكترونية ما يتطلب كوادر وظيفية متمكنة من العمل بالتقنيات الذكية الحديثة.

خطط مستقبلية

وأوضح أن الشباب قاموا بدور أساسي في تحقيق الإنجازات الرائدة لدولة الامارات في الخمسين سنة الماضية ومن هذه الإنجازات إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ والذي يعكس مدى تقدم دولة الامارات وريادتها في تحفيز الشباب وتطوير قدراتهم المبدعة لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات.

وأكد المدير العام لجمارك دبي أن انطلاق الخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية في الدولة من ضرورة العمل على تحفيز الابداع والابتكار يدعم تقدم مركز الامارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام الـخامس على التوالي فيما تقدمت مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 34 عالمياً.

ويعد قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الاقتصادية الأساسية التي يرتكز تطورها على الأفكار والابتكارات الجديدة وخصوصاً في مجال التجارة الالكترونية التي يتوقع أن تصل قيمتها إلى 5.8 تريليون دولار بحلول عام 2024.

منصة ذكية

وقد أطلقت الدائرة منصة ذكية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود تعتمد على تقنية البلوك تشين وتهدف إلى زيادة حصة الشركات المتواجدة بالإمارة في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022 حيث تخفض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%.

ولفت إلى أن الدائرة حققت من خلال التطور التكنولوجي نسبة النمو بالمعاملات الجمركية المنجزة في العام 2020 بنسبة 23% ليصل عددها إلى 16 مليون معاملة جمركية مقارنة مع 13 مليون معاملة في العام 2019 وبلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية والإلكترونية للدائرة 99.3% بنحو 15.9 مليون معاملة وذلك في اطار الالتزام بخطط دولة الامارات بأن تكون العمليات والمعاملات الحكومية بأكملها عمليات ومعاملات غير ورقية يتم إنجازها الكترونياً.

جوائز الابتكار

وأضاف أن عدد الابتكارات النوعية التي طورتها الدائرة في العام 2020 بلغ 237 ابتكارا وبلغ عدد المبتكرين 68 مبتكرا وبلغ إجمالي عدد جوائز الابتكار التي حصلت عليها جمارك دبي في العام الماضي 17 جائزة كما حققت جمارك دبي إنجازاً غير مسبوق عالمياً بحصولها على تصنيف مؤسسة رائدة في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار فيما بلغ عدد الأفكار والابتكارات الجديدة التي طبقتها الدائرة 1324 فكرة وابتكارا تم تطويرها بفضل جهود ومساهمات الموظفين والمفتشين الشباب في الدائرة اذ يبلغ عدد المفتشين من فئة الشباب في الدائرة 1631 مفتشاً وقد تلقوا في العام الماضي دورات تدريبية مكثفة بلغ عددها 158 دورة تدريبية بواقع 8994 ساعة تدريبية حيث تستمر جهود الدائرة لتعزيز سعادة العملاء من خلال مبادراتها في هذا المجال كالمجلس الاستشاري ومجموعات العمل المركزة مع التجار ومبادرة ارتباط وبالإضافة الى ذلك بحث تطوير بيئة العمل في الدائرة لتعزيز سعادة الموظفين.

من جهته قال سعيد محمد النظري إن المؤسسة تعمل على توسيع الحوار ببن الشباب من خلال الحلقات الشبابية حيث قامت بتنظيم 3 آلاف حلقة شبابية شارك فيها 100 ألف شاب وشهدت حوارات معمقه حول مختلف الشؤون التي تهم الشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بأن تكون اللقاءات والحوارات بين الشباب ممارسة يومية نسعى لتطويرها باستمرار وقد أثمرت تلك الحوارات بالفعل عن أفكار ومشاريع تم تبنيها وأصبحت سياسات حكومية معتمدة.

وأضاف أن الاهتمام بالصحة النفسية للشباب يمثل مكونا رئيسيا من برنامج عملهم وتحرص المؤسسة على تعزيز صحتهم النفسية من خلال دليل العمل الذي أطلق لمساعدة الشباب في هذا المجال وعبر جهودها المستمرة لترسيخ القيم الطيبة لمجتمعنا على صعيد الصلة بالعائلة والتواصل مع الدائم كبار المواطنين حيث يعد الاستثمار في طاقات الشباب بمقدمة اولوياتها وهي المهمة الأساسية التي تعمل على تحقيقها بمواكبة التقدم الى الخمسين سنة المقبلة من مسيرة الدولة.

مستقبل الوظائف

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي إن الدائرة قامت بإنجاز دراسات مفصلة لمستقبل الوظائف الجمركية حيث سيكون تطوير المهارات هو الأساس الذي تعتمد عليه هذه الوظائف بمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع الذي نراه في عالمنا اليوم.

وقال أحمد عبد السلام كاظم المدير الأول لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي إن جمارك دبي تطور أداءها باستمرار لترسخ موقعها العالمي كدائرة رائدة في الابتكار الجمركي على المستوى الدولي وقد تم اعتماد 4 مبادرات طورتها جمارك دبي في برنامج دبي "X10" وتحرص الدائرة على أن تتقدم لتحقيق المزيد من الإنجازات على أساس استشراف المستقبل والاستعداد له بالتطوير الدائم لعملها الجمركي.