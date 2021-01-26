صحة ورشاقة

نصائح جديدة من "الصحة العالمية" لعلاج مرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت منظمة الصحة العالمية نصائح طبية جديدة، الثلاثاء، لعلاج مرضى ، بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد التعافي.

وذكرت المنظمة أنها تنصح باستخدام جرعة بسيطة من مضادات التخثر لمنع تجلط الدم.

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة صحفية بجنيف: "الأمور الأخرى في الإرشادات الجديدة هي أن مرضى كورونا الذين يعالجون في البيت يجب أن يستخدموا مقياساً لنسبة الأكسجين في الدم عن طريق النبض لمعرفة مستوى الأكسجين، حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت حالة المريض تتدهور وبالتالي سيكون من الأفضل نقله للرعاية في المستشفى".

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية نصحت الأطباء بوضع المرضى في وضعية الاستيقاظ، على جباههم، حيث اتضح أن هذه الوضعية تُحسِن تدفق الأكسجين.

وتابعت هاريس: "كما نوصي، نقترح، استخدام جرعات بسيطة من مضادات التخثر لمنع تكّون الجلطات الدموية في الأوعية الدموية. وننصح باستخدام جرعات بسيطة بدلا من الجرعات العالية لأن الجرعات الأعلى يمكن أن تتسبب في مشكلات أخرى".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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