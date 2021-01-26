وزير إسرائيلي يزف بشرى عن لقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل، التي طعّمت بالفعل أكثر من 6% من السكان بجرعتي لقاح فايزر/بيونتك، لم تسجل بينهم حالة واحدة خطيرة.

وذكر وزير الصحة، يولي إدلشتاين، أمام لجنة برلمانية، الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة ودخول الحالات الخطيرة أو الحرجة للمستشفيات بسبب تداعيات كورونا بلغ الآن أرقاما قياسية.

لكنه قال إنه "ليس هناك اعتلال خطير"، حسب علمه، بين الإسرائيليين المؤهلين لشهادة التطعيم وهي شهادة تصدرها الدولة بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وهي المرحلة التي تقول عندها شركة فايزر إن اللقاح يكون فعَالا بنسبة 95%.

وقال إدلشتاين إن 0.014 أصيبوا بأنماط أخف من كوفيد-19.

وبدأت إسرائيل ما صار أسرع توزيع للقاحات بالمقارنة بعدد السكان ضد فيروس كورونا المستجد مستخدمة اللقاح الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية.

وطبقا لأرقام وزارة الصحة فقد تلقى 23% الجرعة الأولى وتلقى أكثر من 6% الجرعة الثانية التي تُعطى بعد ما بين 21 و28 يوما من الأولى.

وتلقي إسرائيل باللائمة على السلالات الأسرع انتشارا والتي نشأت في الخارج في انتكاس محاولاتها لوقف تفشي الفيروس.

وبعد أسبوع من بدء التطعيم فرضت إسرائيل ثالث عزل عام فيها، والذي يقول مسؤولون إن من الممكن أن تكون هناك حاجة لتمديده حتى فبراير/شباط.