جونسون يقر بـ"المسؤولية الكاملة" عن ضحايا كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتحمله "المسؤولية كاملة" عما وصلت إليه الأوضاع بشأن ضحايا كورونا في بلاده.

وتجاوزت بريطانيا عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل الحصيلة الأكبر في أوروبا.



وقال جونسون، في مؤتمر صحفي:"إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".

وأظهرت بيانات رسمية في بريطانيا، السبت الماضي، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح يبلغ الآن 5.86 مليون شخص.

وذلك في وقت يقترب فيه إجمالي عدد الوفيات بالمرض من حاجز المئة ألف عند 97329.

وسجلت بريطانيا أيضا، السبت، 1348 وفاة في انخفاض طفيف عن اليوم السابق الذي بلغ فيه عدد المتوفين 1401.



كما سجلت 33552 حالة إصابة جديدة نزولا من 40261 الجمعة.