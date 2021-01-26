شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب أرقام هواتف وبطاقات ائتمان 500 مليون مستخدم «فيسبوك».. والواحد بـ20 دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل قراصنة على قاعدة بيانات ضخمة مليئة بأرقام هواتف وفيزا مستخدمي «فيسبوك»، وفقا لتقرير نشره موقع «ماذر بورد».

وجاء ذلك من خلال ثغرة في «فيسبوك» جرى تصحيحها عام 2019، لكن هذا المخترق قام باستغلالها.

ويتم بيع هذه البيانات الآن باستخدام Telegram Bot، ويقول الباحث الأمني ​​الذي اكتشف هذه الثغرة إن الشخص الذي يدير الروبوت يدعي أن لديه معلومات عن 533 مليون مستخدم حول العالم.

وبالرغم من أن البيانات التي تم الوصول إليها تعود إلى عام 2019، وهي معلومات قديمة نسبيًا، إلا أنها ظهرت هذا الشهر خاصة أن أغلب الأشخاص لا يغيرون أرقام هواتفهم كثيرًا وهو أمر يسبب مشكلة بشكل خاص للفيسبوك لأنه تم جمع أرقام هواتف المستخدمين الذين وضعوا أرقام هواتفهم في بياناتهم بما في ذلك المستخدمين الذين كانوا يقومون بتشغيل المصادقة الثنائية كنوع من أنواع الحماية.

ويسمح هذا الروبوت لشخص ما بالقيام بأمرين: إذا كان لديه ID مستخدم على الفيسبوك فيمكنه العثور على رقم هاتف هذا الشخص، وإذا كان لديه رقم هاتف شخص ما فيمكنه العثور على ID مستخدم الفيسبوك الخاص به.

جزء من التسريبات

يقوم هذا المخترق الذي يقف وراء الروبوت ببيع هذه البيانات للشخص الواحد مقابل 20 دولارًا وهناك أيضًا أسعار مجمعة، حيث يتم بيع الـ10000 مقابل 5000 دولار.

ومن غير المعروف ما إذا كان هناك تواصل مع Telegram لازالة هذا الروبوت على الرغم من أن البيانات لا تزال موجودة على الويب، حيث عادت إلى الظهور عدة مرات منذ أن تم سد الثغرة في عام 2019.