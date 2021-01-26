صحة ورشاقة

الإمارات الثانية عالميا في توزيع جرعات لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في توزيع الجرعات اليومية من لقاح خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ المعدل في تلك الفترة 6.06 جرعة لكل 100 شخص.

وتعتبر الإمارات الدولة الخامسة عالمياً في توفير جرعات لقاح "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة، والصين والمملكة المتحدة وإسرائيل. 

وتميزت الإمارات منذ بداية جائحة كورونا بتبني إجراءات استثنائية سخرت فيها كافة الموارد والأدوات اللازمة لتخطي المرحلة الأصعب، حيث سارعت إلى إطلاق برنامج التعقيم الوطني وتطبيق نظامي التعليم عن بعد والعمل عن بعد.

كما كانت من أوائل الدول التي استخدمت العلاجات المبتكرة للمصابين بالفيروس مثل علاج الخلايا الجذعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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