صحة ورشاقة

"الصحة العالمية" تحدد "أقصى مهلة" بين جرعتي لقاح موديرنا

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت مجموعة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أقصى مهلة ممكنة بين جرعتي لقاح موديرنا ضد فيروس .

وأوضحت أن الجرعة الثانية من لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 يمكن أن تعطى خلال مهلة تصل إلى 6 أسابيع بعد الجرعة الأولى في ظروف استثنائية.

وأوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية بإعطاء لقاح موديرنا بفارق 28 يوما بين الجرعتين، لكنها قالت إن الجرعة الثانية "يمكن أن ترجأ لمدة 42 يوما" في حال استجدت ظروف استثنائية مرتبطة بانتشار كثيف للوباء في بلد ما أو نقص في اللقاحات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا