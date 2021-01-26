"الصحة العالمية" تحدد "أقصى مهلة" بين جرعتي لقاح موديرنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت مجموعة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أقصى مهلة ممكنة بين جرعتي لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أن الجرعة الثانية من لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 يمكن أن تعطى خلال مهلة تصل إلى 6 أسابيع بعد الجرعة الأولى في ظروف استثنائية.

وأوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية بإعطاء لقاح موديرنا بفارق 28 يوما بين الجرعتين، لكنها قالت إن الجرعة الثانية "يمكن أن ترجأ لمدة 42 يوما" في حال استجدت ظروف استثنائية مرتبطة بانتشار كثيف للوباء في بلد ما أو نقص في اللقاحات.