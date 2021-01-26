شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو اختبار الأجسام المضادة IgM لتشخيص الحصبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار الأجسام المضادة IgM الخاصة بمرض الحصبة هو أحد تحاليل الدم التي تساعد طبيبك في تشخيص الحصبة، ويبحث هذا الاختبار عن الأجسام المضادة لفيروس الروبيلا، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار الأجسام المضادة IgM لتشخيص الحصبة، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

ما هو تحليل الأجسام المضادة للحصبة ؟

يبحث هذا الاختبار عن جسم مضاد يسمى IgM النوعي للحصبة في دمك إذا تعرضت لفيروس الروبيولا، فربما يكون جسمك قد صنع هذا الجسم المضاد يسبب فيروس الروبيولا الحصبة، وهو مرض شديد العدوى ينتشر عن طريق الهواء في قطرات بعد السعال أو العطس.

30% من المصابين بالحصبة يعانون من مضاعفات وتشمل هذه الالتهاب الرئوي والإسهال والتهابات الأذن التي قد تسبب فقدان السمع الدائم في حالات نادرة ، قد يصاب الأطفال بالتهاب الدماغ وهذه العدوى في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة الذهنية والصمم.

أصبحت الحصبة أقل شيوعًا مما كانت عليه في الماضي لأن العديد من الأطفال في الولايات المتحدة يتم تطعيمهم الآن ضد المرض، معظم الحالات في الولايات المتحدة من بين الأشخاص الذين جلبوا المرض من دول أخرى ونقلوه إلى آخرين لم يتم تطعيمهم.

متى تحتاج لاختبار الحصبة ؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت قد تعرضت للحصبة ولم يتم تطعيمك ضد المرض إذا كنت مصابًا بفيروس الحصبة ، فقد لا تظهر عليك الأعراض لمدة أسبوعين.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض الحصبة وتشمل هذه:

-الطفح الجلدي الذي يبدأ عند خط الشعر وينتشر أسفل الوجه

-حمى ترتفع ببطء إلى 103 درجة فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) أو أعلى

-سعال

-عيون حمراء دامعة (التهاب الملتحمة)

-سيلان الأنف

-إسهال

وقد يطلب طبيبك أيضًا اختبارات للنكاف أو الحصبة الألمانية

نتيجة اختبار الأجسام المضادة للحصبة

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى. قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما تعنيه نتائج الاختبار بالنسبة لك.

النتائج الطبيعية سلبية، مما يعني أنه ليس لديك الجسم المضاد IgM الخاص بالحصبة في دمك.

تعني النتيجة الإيجابية أنه تم العثور على الأجسام المضادة ومن المحتمل أنك مصاب بعدوى الحصبة.

سترتفع مستويات الأجسام المضادة IgM الخاصة بالحصبة في الدم بعد وقت قصير من ظهور الطفح الجلدي قد يكون من الضروري تكرار الاختبار بعد عدة أيام من ظهور الطفح الجلدي. يجب القيام بذلك في حالة عدم ارتفاع الأجسام المضادة في الدم في وقت الاختبار الأول.