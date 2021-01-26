شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن طرح لقاح ثالث مضاد لفيروس كورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت روسيا عن طرح لقاح فيروس كورونا الروسى الثالث على التوالى فى غضون شهور للمواطنين، الذى سيتم تطويره من قبل الباحثين بمركز تشوماكوف الروسى، حيث تجرى مفاوضات من قبل الاتحاد الروسى لاعتماده قريبا، طبقا لوكالة تاس الروسية.

ومن جانبه أكد ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسى، فى جلسة لهيئة رئاسة مجلس تنسيق الدولة للسيطرة على انتشار الفيروس التاجى فى الاتحاد الروسى، أنه سيتم تطوير لقاح ثالث ضد فيروس كورونا الروسى، ومن المقرر أن يدخل حيز التداول المدني في غضون شهر.

وأشار إلى أن وزارة الرعاية الصحية تلقت أوراقًا لتسجيل اللقاح الروسى الثالث بعد لقاح سبوتنيك v، ولقاح ابيفاك كورونا EpiVacCorona، الذى سيسمح بالإسراع بحملات التطعيم للمواطنين بمختلف أنحاء العالم.

وكانت خصصت الحكومة الروسية أكثر من 26 مليون دولار، لصالح حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وكان معهد أبحاث الإنفلونزا الروسى أعلن عن تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا فى صورة بخاخ أنفى، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات العلمية للإنفلونزا ببطرسبورج، حيث يعمل بعد أن أظهر استجابة مناعية خلال التجارب قبل السريرية.

وفى سياق متصل تجرى مصر حاليا تجارب على اللقاح الروسى سبوتنيك v لفيروس كورونا لاستخدامه لمواجهة الجائحة العالمية.

وكان الصندوق الروسى بالتعاون مع مركز غاماليا الطبى، أعلن عن تشكيل مجلس طبى مكون من العديد من الخبراء الدوليين لمتابعة رحلة اللقاح الروسى سبوتنيك v المضاد لفيروس كورونا.