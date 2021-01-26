احذروا الإكثار من “فيتامين د” … قد يسبب تشوهات في القلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 38 ثانية

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 4:02 مساءً

فيتامين د في الواقع ليس فيتامينًا وإنّما هرمون يتم انتاجه في الجسم نتيجة للتعرّض لأشعّة الشمس. كما أنّه يمكن الحصول عليه من أغذية معيّنة.

بجانب التغذية السليمة، عادة ما يوصى بتناول الفيتامينات والمعادن لتعزيز الجسم بما يحتاجه من عناصر أساسية، بما في ذلك ”فيتامين د“.

إلا أنه رغم فوائد ”فيتامين د“ العديدة بما فيها تعزيز المناعة، يمكن للإكثار منه أن يسبب مشاكل أخرى تنجم عما يُعرف بـ ”سمية فيتامين د“، وهي حالة نادرة تحدث نتيجة ارتفاع مستويات الفيتامين في الجسم؛ بسبب تناول جرعات كبيرة من مكملات فيتامين د، ولكن ليس بسبب الأطعمة أو التعرض للشمس.

ومن خلال مجلة ”إيت زيس نوت زات“ نوضح أضرار الإكثار من فيتامين د:

فرط الكالسيوم في الدم

يساهم ”فيتامين د“ في زيادة امتصاص الكالسيوم في مجرى الدم، مما يساهم في تراكم مستويات الكالسيوم في الجسم، الأمر الذي يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل بما في ذلك الغثيان والقيء والتبول المتكرر، وقد يتفاقم الأمر إلى آلام في العظام ومشاكل في الكلى مثل ما يُعرف بحصوات الكالسيوم.

تشوهات القلب

أحد المضاعفات الخطيرة للإفراط في ”فيتامين د“، إذ إنه في أكثر الحالات حدة قد يصاب الشخص باعتلالات أو تشوهات في القلب، بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب والعديد من المشاكل المرتبطة بهذا العضو الحيوي.

لذا من المهم استشارة الطبيب قبل تناول ”فيتامين د“ وغيره من المكملات، مع ملاحظة ظهور أي أعراض غريبة لتعديل الجرعة.

الجفاف

يندرج فيتامين د تحت فئة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون وليس الماء، والإكثار من تناوله يزيد خطر إصابة الجسم بالجفاف، والتي تشمل أعراضه كلا من ارتفاع الحرارة وانخفاض ضغط الدم وتشنج العضلات والإمساك.

الإعياء والضعف

يؤدي ارتفاع مستويات فيتامين د في الجسم إلى الشعور بالضعف والإعياء غير المبرر، كما قد يُلاحظ فقدان في الشهية.

حصوات الكلى

من بين مشاكل الإكثار من هذا الفيتامين هو تكوين حصوات الكلى، والذي يحدث نتيجة زيادة الفيتامين لامتصاص الكالسيوم كما ذُكر أعلاه، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من المعادن في الدم وتنتج عنه الحصوات.