صحة ورشاقة

“الصحة العالمية” تحدد “أقصى مهلة” بين جرعتي لقاح موديرنا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 33 دقيقة

لقاح موديرنا ضد

حددت مجموعة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أقصى مهلة ممكنة بين جرعتي لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أن الجرعة الثانية من لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 يمكن أن تعطى خلال مهلة تصل إلى 6 أسابيع بعد الجرعة الأولى في ظروف استثنائية.

وأوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية بإعطاء لقاح موديرنا بفارق 28 يوما بين الجرعتين، لكنها قالت إن الجرعة الثانية “يمكن أن ترجأ لمدة 42 يوما” في حال استجدت ظروف استثنائية مرتبطة بانتشار كثيف للوباء في بلد ما أو نقص في اللقاحات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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