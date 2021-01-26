التخسيس برجيم ترك العشاء 

بيروت - نادين محمد - يعتبر التخسيس من المهمات الصعبة التي لا يمكن الكثيرات اتمامها بنجاح او القيام بها من دون الشعور بالجوع الشديد والانزعاج وعدم الارتياح. فهذا قد يتطلب اتباع انواع الحميات القاسية. لكن يمكن هذا من خلال اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كما يمكن اللجوء الى انواع رجيم مؤقتة مثل رجيم ترك العشاء او التوقف عن تناول الطعام بعد المغرب.





طريقة رجيم ترك العشاء



من اجل التخسيس وخسارة الوزن عادة ما يلجأ الكثير من الأشخاص الى التخلي عن وجبة المساء او وجبة العشاء. لكن لا يمكن فعل هذا بطريقة عشوائية. فمن الافضل اتباع بعض الشروط التي يمكن ان تجعل هذه الطريقة فعالة ومفيدة جداً. وغير ضارةز ولهذا من المهم اتباع نظام غذائي خلال النهار يمنع الشعور بالجوع ويحد من الرغبة في تناول الطعام ليلاً. وفي موازاة ذلك لا بد من الحرص على القيام ببعض العادات الجيدة ومنها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب كمية كافية من الماء يومياً والنوم لعدد ساعات لا يقل عن 7 الى 8 ليلاً. كما من المهم الالتزام بهذه التعليمات الخاصة بالوجبات.

الفطور والغداء

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يعني التخلي عن وجبة العشاء الامتناع عن استهلاك بعض السعرات الحرارية الاضافية. ومن اجل منع الشعور بالتعب والجوع في اليوم التالي من الضروري اعتماد وجبتي فطور وغداء غنيتين وصحيتين. ومن المهم ان تحتوي كل منهما على الكثير من المغذيات وان تخلوا من الدهون الضارة والسكريات. لكن الافضل الا تكونا غنيتين بالسعرات الحرارية غير الضرورية. ومن المفيد جداً في هه الحالة تناول الفواكه والخضار الطازجة الى جانب الحبوب الكاملة والبروتينات والدهون الصحية والتخلي عن المشروبات الصناعية اي التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

الوجبات الخفيفة

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من اجل التخليس عن وجبة العشاء بطريقة صحية سليمة من المهم تناول وجبتين خفيفتين خلال النهار. فهذا يمنع الاحساس بالجوع مساء. ولهذا يجب ان تحتوي هاتان الوجبتان على مكونات صحية. ومن المهم ان يتم اختيارهما بدقة. وخلالهما يمكن تناول الخضار والفاكهة وزبدة الفول السوداني ومنتجات الالبان قليلة الدسم والاطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة. وفي حال كانت الوجبة الثانية مسائية من المهم تناولها في وقت مبكر جداً.

نصائح مهمة

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من أجل تحقيق هدف التخسيس عن طريق اتباع رجيم ترك وجبة العشاء يجب الانتباه الى بعض النصائح المفيدة جداً وتطبيقها باهتمام.

1 تناول الطعام الصحي والمتوازن من اجل عدم المعاناة من النقص في المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء مختلف مهماته الحيوية.

2 الحرص على تناول الوجبات الخفيفة الصحية لأن عدم فعل هذا يمكن ان يسبب الشعور بالجوع وفقدان الطاقة ما قد يدفع الى استهلاك المأكولات التي تحتوي على نسبة مهمة من السكريات. وهذا ما يسبب بالتالي

زيادة الوزن

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3 عدم اتباع حميات قاسية تقوم على الامتناع عن الاكل لمدة طويلة. فهذا يسبب فقدان الكثير من العناصر الغذائية الاساسية كما انه يمكن ان يدفع فيما بعد الى تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات الضارة.

ولهذا من المهم اتباع طرق التنحيف الصحية والتي تساعد على التزود بالطاقة وعلى التمتع بجسم سليم وعلى الحفاظ على الرشاقة لأطول مدة ممكنة. ولهذه الغاية يجب اتباع شروط التخسيس برجيم ترك وجبة العشاء.

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