شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تنصح باستبعاد الحوامل من تلقى لقاح موديرنا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل بعدم تلقي حقنة لقاح كورونا من موديرنا، وذلك في تحديث جديد نُشر اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وقال الخبراء إنهم لا يوصون باستخدام اللقاح في النساء الحوامل، إلا إذا كن معرضات لخطر كبير من التعرض للفيروس.

وبحسب جريدة "دايلي ميرور" ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه "في حين أن الحمل يعرض النساء لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد، فإن استخدام هذا اللقاح في النساء الحوامل غير مستحسن حاليًا، إلا إذا كن معرضات لخطر التعرض العالي (مثل العاملين الصحيين)."

واقترح مسؤولو منظمة الصحة العالمية أيضًا أنه يجب إعطاء لقاح Moderna على جرعتين بفاصل زمني قدره 28 يومًا ، بعد مراجعة بيانات اللقاح.

وأضاف الخبراء أن هذا الفاصل الزمني يمكن أن يمتد إلى 42 يومًا في ظل ظروف استثنائية في بلد تضرر بشدة من فيروس كورونا.

قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا توصي بتخفيض جرعة لقاح موديرنا إلى النصف، كما أوصت بإعطائه فقط في مكان يمكن فيه علاج الحساسية.

من المقرر أن يصل لقاح موديرنا إلى بريطانيا بحلول الربيع - ولكنه قد يكون أقل فعالية ضد السلالة الجديدة لكورونا في جنوب أفريقيا.

تتطلع شركة الأدوية العملاقة إلى تطوير جرعة معززة لزيادة فعاليتها ضد الشكل المتحور للفيروس.

أعلنت شركة موديرنا عن نتيجة الاختبارات قائلة إن لقاحها يوفر الحماية ضد جميع طفرات فيروس كورونا.

وجدت الاختبارات المعملية أن التطعيم باللقاح لم ينتج عنه تأثير كبيرعلى الأجسام المضادة ضد البديل البريطاني ومع ذلك، كان هناك انخفاض ستة أضعاف في تحييد الأجسام المضادة المنتجة ضد البديل الجنوب أفريقي.

اشترت حكومة المملكة المتحدة 17 مليون جرعة من لقاح موديرنا - ما يكفي لتطعيم 8.5 مليون شخص.