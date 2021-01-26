شكرا لقرائتكم خبر عن 11 علامة تشير إلى ضعف البصر لدى طفلك.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الغالب لا يستطيع الأطفال التعبير عن ألمهم وأوجاعهم أو المشاكل الصحية التى يشعرون بها، ويعتبر ضعف البصر من المشاكل الشائعة بين الأطفال ولكن لا يستطيع الاطفال التعبير عنها، لذلك يقدم موقع kidshealth بعض العلامات التى تظهر على الطفل وتدل على ضعف البصر عنده وهى:

فرك العين المستمر، والإصابة بحساسية شديدة عند التعرض للضوء، ضعف التركيز، وتتبع بصري ضعيف (تتبع كائن)محاذاة أو حركة غير طبيعية للعين (بعد 6 أشهر من العمر)، بالإضافة إلى احمرار العين المزمن، وتمزق مزمن في العين.