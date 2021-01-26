شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يحذر من إعطاء الحوامل والأقل من 16 عاما لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، من إعطاء المرأة الحامل أو من هم تحت سن الـ16 عاما لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يثبت تأثر السيدة الحامل بأعراض جانبية حال الحصول على لقاح كورونا من عدمه حتى الآن.

ونصح مرضى الأورام بضرورة أخذ لقاح فيروس كورونا لأنهم يعانون من ضعف المناعة بسبب الأدوية التى يأخذونها لعلاج الأورام، لذا تم وضعهم ضمن الفئات الأولى بالحصول على اللقاحات.

وقال إنه تم البدء فى إعطاء لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية فى مستشفيات العزل والصدر والحميات من الأسبوع الجارى، وكل شخص له جرعتين بينهما 21 يوما.

وأشار إلى أنه لا يوجد علاج معين لفيروس كورونا حتى اليوم، بل يتم علاج الأعراض، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التى استخدمت أدوية منع التجلط، وأن مصر واجهت الموجة الأولى بعدد قليل من الإصابات، موضحا أن الموجة الأولى كانت الإصابات فيها قليلة، أما ذروة الموجة الثانية فكانت فى شهر ديسمبر 2020 وحتى بداية يناير 2021، وبدأت الأعداد تنخفض منذ عدة أيام، موضحا أن تقليل الكثافة فى الأماكن العامة والمؤسسات، وأماكن العمل، سواء كانت الحكومية أو الخاصة، ساعد بدرجة كبيرة فى انخفاض أعداد المصابين مؤخرا.

وحول ظهور موجة ثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، قال إننا أمام فيروس لايزال تحت الدراسة، ولا تتوفر حوله كل المعلومات، قائلا "لم نصل لكتالوج لفيروس كورونا حتى الآن".

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن اللقاحات لا تعطى مناعة كاملة، ولم يثبت حتى الآن فترة تواجد الأجسام المضادة للفيروس بالجسم ويتوقع أنها تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، لذا لا بد من تطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال إن مصر تسعى لتوفير عدة مصادر للحصول على لقاحات فيروس كورونا، وليس الاعتماد على مصدر واحد.

وأضاف أن مصر بدأت الاستعداد لجائحة فيروس كورونا المستجد بمجرد ظهوره فى الصين، وذلك سواء كان بتجهيز المستشفيات أو الأدوية أو المستلزمات الطبية.

وأكد أن مصر لديها 77 مستشفى صدر فى جميع المحافظات، تعد الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن مصر نجحت فى مواجهة جائحة كورونا وخطتها "تدرس"، قائلا: "مصر لديها عدد كافٍ من أجهزة التنفس الصناعى".