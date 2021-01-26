أفغانستان تتوقع الحصول على لقاح كورونا عبر "كوفاكس" خلال 6 أشهر

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

تعهد برنامج كوفاكس، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، بتخصيص 112 مليون دولار لشراء اللقاحات المضادة لكورونا.



وسيتيح البرنامج تطعيم 20 في المئة من سكان أفغانستان.

وقال وحيد مجروح، وكيل وزارة الصحة الأفغانية، للصحفيين إن الحصول على اللقاحات سيستغرق نحو ستة أشهر لكن السلطات تجري مناقشات للحصول عليها قبل ذلك.

وبرنامج "كوفاكس" هو برنامج عالمي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس كورونا، ويستهدف تقديم ملياري جرعة لقاح على الأقل بنهاية 2021 لتطعيم 20 في المئة من الأشخاص الأكثر ضعفا في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل.

إلى ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الهوة تتسع بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنها لا تزال بحاجة إلى 26 مليار دولار لآليتها الرامية إلى تسريع نشر أدوات مكافحة كوفيد-19 في العالم.