عداد لقاح كورونا حول العالم.. حملات التطعيم تحاصر الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُسابق الحكومات الوقت لتطعيم أكبر عدد من الأشخاص ضد فيروس كورونا خلال زمن قياسي، في أكبر حملة تطعيم عرفتها البشرية على مر التاريخ.

حملات التطعيم حول العالم انطلقت منذ ديسمبر/كانون الأول بعد اعتماد عدد من اللقاحات التي أثبتت فاعليتها وأمانها، وبلغ عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا المتاحة حتى كتابة هذه السطور 74815940 جرعة.



الرقم الضخم أورده موقع (Live COVID-19 Vaccination Tracker)، وهو بمثابة عداد مباشر لعدد لقاحات كورونا ومتلقيها بعشرات الدول، مع العلم أن الرقم يتغير كل ثانية تبعا لتغير عدد الجرعات التي تتاح ومتلقي تلك التطعيمات.

أرقام الجرعات





وفقا للموقع الذي يحدث معلومات متلقي لقاحات كورونا في 58 دولة فقط، هي إجمالي الدول التي بدأت الإبلاغ عن التطعيمات، فإن هناك ما يقرب من 74815940 جرعة لقاح حاليا، بإجمالي جرعات مبلغ عنها 68410346 تقريبا، وبلغ عدد الجرعات اليومية 3418361 جرعة.

وذكر الموقع أن إجمالي الجرعات المشار إليها سيكون كافيًا لإعطاء جرعة واحدة لعدد يمثل نسبة 0.96% من إجمالي عدد البشر البالغ 7.76 مليار، معتبرا أن بهذا المعدل يمكن تلقيح 70% من سكان العالم (جرعتان) في 3156 يوما أو (بحلول 16 سبتمبر 2029).

الغرض من هذه الآلية حصر عدد الأشخاص الذين خضعوا للتطعيمات ضد الفيروس، بعدما غفلت الكثير من البلدان عن تحديث أرقام التطعيم الخاصة بها بشكل منظم.

وذكر الموقع، في معلومات التعريف الخاصة به، أن "من الواضح أن الأرقام الحية ليست حقيقية، دورها فقط إعطاء فكرة عن عدد الأشخاص الذين قد يتم تطعيمهم في هذه المرحلة ومدى سرعة حدوث ذلك".

وأشار إلى أن جميع البيانات جُمعت بواسطة "Our World in Data"، ويمكن الاطلاع على المصادر الأصلية على صفحة كل دولة.

الدول الأوائل





ضمنت عدد من الدول قدرا لا بأس به من جرعات لقاحات فيروس كورونا، بعضها تخطى 15 مليون جرعة، لتسريع حملة التطعيم الجماعي، وذلك حسب البيانات المعلنة حتى الثلاثاء، بينها:

الولايات المتحدة





تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي وفرت أكبر قدر من جرعات لقاحات كورونا لشعبها بإجمالي 23209906 جرعة بواقع 1208761 تطعيما يوميا.



وذكر الموقع أن ذلك سيكون كافيًا لإعطاء جرعة واحدة لحوالي 7.03% من السكان (331.00 مليون)، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها بحلول 25 يناير 2022.

الصين





تمتلك دولة الصين حتى الآن 18890392 جرعة من لقاحات فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنفذ 714286 تطعيما يوميا بمعدل حوالي 8.27 في الثانية.

وذكر الموقع أن ذلك سيكون كافيًا لإعطاء جرعة واحدة لحوالي 1.31% من السكان (1439.32 مليون)، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها (جرعتان) في 2795 يومًا بحلول 20 سبتمبر 2028.

بريطانيا





وفرت بريطانيا لشعبها حتى الآن 7608237 جرعة من لقاحات فيروس كورونا، بواقع 370709 تطعيما يوميا بمعدل حوالي 4.29 في الثانية.

وذكر الموقع أن ذلك سيكون كافيًا لإعطاء جرعة واحدة لحوالي 11.21% من السكان (67.89 مليون تقريبًا)، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها (جرعتان) في 236 يومًا بحلول 18 سبتمبر 2021.

الإمارات





حجزت الإمارات مكانا متقدما في قائمة الدول التي وفرت لشعبها أكبر عدد من جرعات لقاحات كورونا، بإجمالي 2605886 جرعة، بواقع 77337 تطعيما يوميا بمعدل حوالي 0.90 في الثانية.

وذكر الموقع أن ذلك سيكون كافيًا لإعطاء جرعة واحدة لحوالي 26.35% من السكان (9.89 مليون)، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها (جرعتان) في 145 يومًا أو بحلول 20 يونيو 2021.

إسرائيل





وفرت إسرائيل لشعبها حتى الآن 3956056 جرعة من لقاحات فيروس كورونا، بواقع 158174 تطعيما يوميا بمعدل 1.83 في الثانية.

وذكر الموقع أن ذلك سيكون كافيًا لإعطاء جرعة واحدة لحوالي 45.70% من السكان ( 8.66 مليون)، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها (جرعتان) في 52 يومًا أو بحلول 18 مارس 2021.

الهند





نجحت الهند في حجز 2119656 جرعة من لقاحات فيروس كورونا لشعبها، بواقع 211072 تطعيما يوميا بمعدل حوالي 2.44 في الثانية.

وذكر الموقع أن ذلك سيكون كافيًا لإعطاء جرعة واحدة لحوالي 0.15% من السكان (1،380.00 مليون)، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها (جرعتان) في 9143 يوما أو بحلول 7 فبراير 2046.

الدول العربية





هذه قائمة بعدد من الدول العربية التي كشف الموقع عن عدد من الجرعات التي تملكها والوقت المتوقع لتطعيم النسبة الأكبر من شعبها، وتضم:

1- البحرين تملك 148740 جرعة، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها بحلول 22 مارس 2028.

2- السعودية لديها 459471 جرعة، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها بحلول 2 نوفمبر 2027.

3- عمان تملك 34159 جرعة، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها بحلول 10 مارس 2038.

4- الكويت لديها 20245 جرعة، على أن تنتهي من تطعيم 70% من شعبها بحلول 4 مارس 2047.

الدول الكبرى





سلط الموقع الضوء على عدد الجرعات التي تملكها بعض الدول الكبرى في العالم، منها:

1- فرنسا تملك 1109984 جرعة.

2- ألمانيا لديها 1898043 جرعة.

3- روسيا لديها 1225363 جرعة.

4- كندا تملك 848257 جرعة فقط.

5- أستراليا لديها 173644 جرعة.

6- إسبانيا تملك 1247005 جرعة.

7- إيطاليا لديها 1449411 جرعة.

8- السويد لديها 228153 جرعة.

9- بلجيكا لديها 216189 جرعة.

10- البرازيل تملك 760251 جرعة.

يشار إلى أن الأرقام والتوقيتات التي أوردها الموقع قابلة للتغيير مع كل زيادة تضيفها الدول لرصيدها من الجرعات، ما سيسرع وتيرة التلقيح.