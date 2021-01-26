شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا: لقاحنا يحمى من السلالات الجديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لقاح مودرنا الأمريكى فى مواجهة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا التى ظهرت مؤخرا، بعد أن أعلنت الشركة الامريكية أن لقاحها فاعل ضد السلالة البريطانية وسلالة جنوب إفريقيا التى ظهرت مؤخرا مع بداية عام 2021، طبقا لتقرير نشره موقع thehealthsite

وكشف التقرير أن لقاح مودرنا فعال للمتغيرات الناشئة الرئيسية التي تم اختبارها ، بما في ذلك B.1.1.7 و B.1.351 - المتغيران لفيروس كورونا اللذان تم تحديدهما لأول مرة في المملكة المتحدة و جنوب افريقيا على التوالي..

ونتناول أهم المعلومات الرئيسية حول لقاح مودرنا من حيث فاعليته للوقاية من الاصابة والآثار الجانبية الناتجة عنه.

نجحت الشركة فى اختبار جرعة إضافية من لقاحها الذى اثبت قدرته على مواجهة السلالات المتغيرة الناشئة، حيث يستهدف اللقاح تطوير بروتينات السلالات الجديدة حتى تتمكن من مواجهة الفيروس.

ما فاعلية لقاح مودرنا ضد متغيرات كورونا؟

وفقًا لنتائج التجارب السريرية، وجد أن لقاح مودرنا فعال بنسبة 94.1٪ ضد فيروس كورونا الجديد، ولكن لابد من تناول جرعتين من اللقاح.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح ؟

ذكرت الشركة في وقت سابق أنه عندما يتم إعطاء الشخص لقاح مودرنا ، فقد يعاني الشخص من ألم وتورم واحمرار مصحوب بقشعريرة وإرهاق وصداع، ومع ذلك ، قالت الشركة في بيان لها إن معظم الآثار الجانبية المبلغ عنها كانت خفيفة إلى معتدلة.

من الذي يجب تطعيمه ومن لا يجب تطعيمه؟

كشف الخبراء الطبيون أن لقاح مودرنا موصى به للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، والأشخاص الذين لا ينبغي أن يأخذوا اللقاح هم أولئك الذين لديهم حساسية تجاه أي من مكونات اللقاح، كما يجب على النساء المرضعات أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية لمرض آخر استشارة الطبيب قبل أخذ لقاح مودرنا.

مدى فاعلية اللقاح على الأطفال والمراهقين؟

أطلقت الشركة تجربة لقاحها على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، تمهيدا لاعتماده لصالح هذه الفئة العمرية التى قد تتعرض لمضاعفات خطيرة جراء الاصابة بالفيروس .