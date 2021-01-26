شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورونا" البرازيلى قد لا يستجيب للقاحات ويصيب شخصا بولاية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فيروس "سوبر كورونا" البرازيلي وصل إلى الولايات المتحدة، وأصيب أول شخص بولاية مينيسوتا، بهذه السلالة من فيروس كورونا شديدة العدوى، وقد لا تتمكن اللقاحات من حمايته، وحدد مسئولو الصحة في مينيسوتا الحالة الأولى لمتغير P1 البرازيلي في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

سافر المقيم في توين سيتيز مؤخرًا إلى البرازيل وعاد هذا الشهر، كانت نتيجة اختباره إيجابية، يُعتقد أن البديل البرازيلي أكثر عدوى وقد يكون قادرًا على التغلب على اللقاحات، مما يجعلها أقل فعالية.

وقالت الصحيفة، وصل البديل البرازيلي "سوبر كورونا" إلى الولايات المتحدة مع ظهور أول حالة في أحد سكان مينيسوتا الذي عاد مؤخرًا من الدولة المتضررة بشدة في أمريكا الجنوبية، من المحتمل أن يكون المتغير المعروف باسم P1 - أكثر عدوى بنسبة 50 %.

يأتي هذا الإعلان عقب إعادة الرئيس بايدن فرض حظر السفر الذي يمنع المسافرين من دخول الولايات المتحدة من عدة دول بها متغيرات خطيرة، بما في ذلك المملكة المتحدة، والبرازيل، وأضاف جنوب إفريقيا إلى القائمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البديل البرازيلي مثير للقلق بشكل خاص لأن طفراته قد تجعل اللقاحات أقل فعالية.

هذه هي الحالة الأولى لمتغير P1 والمتغير الثاني المستورد الذي يتم استيراده إلى الولايات المتحدة، قبل ساعات فقط من يوم الاثنين، قال الدكتور سكوت جوتليب، المفوض السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، عضو مجلس إدارة شركة فايزر، إنه يعتقد أن البديل البرازيلي موجود بالفعل في الولايات المتحدة، تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البرازيل والولايات المتحدة منذ فترة طويلة، موضحة الشخص الذي تم تشخيصه بالمتغير الجديد هو من سكان الولايات المتحدة ومرض في الأسبوع الأول من شهر يناير، عندما ظهرت عليه الأعراض، تم اختبار الشخص للكشف عن كورونا، عند الحصول على نتيجة إيجابية، أخبر وزارة الصحة في مينيسوتا أنهم زاروا البرازيل مؤخرًا، وحث مسؤولو الصحة الشخص على العزل.

كانت العينة واحدة من 50 عينة عشوائية جمعتها جامعة مينيسوتا ومختبرات الدولة الأخرى للتسلسل الجيني، موضحة أن هذه العملية سمحت لهم بالتعرف على البديل الجديد.

قال جان مالكولم مفوض الصحة في مينيسوتا: "نحن ممتنون لأن برنامج الاختبار لدينا ساعدنا في العثور على هذه الحالة، ونشكر جميع سكان مينيسوتا الذين يسعون لإجراء الاختبار عندما يشعرون بالمرض أو لديهم سبب آخر لإجراء اختبار.

وأضاف، نحن نعلم أنه حتى بينما نعمل بجد لهزيمة كورونا، يستمر الفيروس في التطور كما تفعل جميع الفيروسات، مشيرا إلى هذا سبب آخر وراء رغبتنا في الحد من انتقال فيروس كورونا فكلما قل عدد الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، قلت فرص تطوره.

أوضح سكوت جوتليب، رئيس هيئة الأغذية والأدوية" FDA "السابق إنه "واثق إلى حد ما" من أن البديل البرازيلي موجود بالفعل في الولايات المتحدة أيضًا، مؤكدا أنه قد تكون هناك بعض المدن التي توجد بها نقاط ساخنة لهذا الفيروس، حيث قد يكون هناك 5 % من جميع الإصابات.

البرازيل في براثن تفشي مدمر للغاية...

يمثل المتغير الجديد ما يقرب من نصف جميع الحالات في أكبر مدينة في المنطقة، وهى مدينة ماناوس عاصمة أمازون بالبرازيل، وهى مكتظة بالمرضى حيث تعاني المدينة من نقص في الأكسجين.

وقالت الصحيفة، إن سوبر كورونا يسيطر على البرازيل ويظهر من خلال: الدمار الذي شوهد في أمازون حيث البديل في طريقه إلى الهيمنة، والطفرات التي يتشاركها البديل البرازيلي مع الجنوب الأفريقي، والتي قال الدكتور فاوتشي الأسبوع الماضي إنها الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة، يُقدر أن البديل الجنوب أفريقي معدي بنسبة 50%، والبديل البرازيلي كلاهما أكثر مقاومة للقاحات...