شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أوبئة روسى يحذر من التطعيم بلقاحات كورونا إذا بلغت حرارة الجسم 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر كبير خبراءالأوبئة فى روسيا أريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة من التطعيم بلقاحات كورونا، إذا ظهرت علامات الإصابة بالالتهابات حادة في الجهاز التنفسي وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى-38 درجة مئوية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء نوفوستي.

وأوضح كبير خبراء الاوبئة أنه عند فقدان حاسة الشم، يجب تأجيل التطعيم، حتى إذا لم تظهر علامات المرض الأخرى. لأنه على خلفية العدوى النشطة، يصبح التطعيم غير مجد وضار، مطالبا بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تلقي اللقاح.

وأشار توتوليان إلى أن اللقاح لن يضر بهذه الفئة من الناس، إذا كان هناك اتصال بالفيروس ولكن لم تظهر أي أعراض للمرض، فهذا يعني أن الفيروس لم يتكاثر في مسالك الجهاز التنفسي. لذلك لا خوف من هذا الوضع.

من ناحية أخرى كشف الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدةف اسيلي نيبينزيا أن بلاده صنعت حوالي 7.6 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا سبوتنيك V متوقعا أن توافق منظمة الصحة العالمية قريبًا على اللقاح، وفقا لوكالة تاس، وأضاف: لقد أرسلنا مستنداتنا لإعادة تأهيل لقاحنا وإضافته إلى "قائمة استخدامات الطوارئ" بدأت المرحلة الثانية من مراجعة طلبنا في منظمة الصحة العالمية في 22 يناير، لذلك نأمل أن يتم اعتماده قريبًا.

يذكر أن روسيا تعتبر أول دولة توافق على لقاحها لفيروس كورونا "سبوتنيك v"، وقامت بإجراء عدة تجارب على لقاحها في عدد كبير من دول العالم