فوائد حبوب الكالسيوم للحامل..سؤال وجواب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:34 مساءً -

يعدّ الكالسيوم من أهم العناصر لبناء العظام وصحّة الحامل والحفاظ عليها قويّةً، كما أنّ القلب والعضلات والأعصاب تحتاج إلى حبوب الكالسيوم لأداء عملها بطريقة صحيحة، والكالسيوم مع فيتامين د لهما أهمية كبيرة في الحماية من الإصابة بالسّرطان والسكري، وارتفاع ضغط الدّم..عن فوائد الكالسيوم للحامل حبوب أو أطعمة أو مكملات غذائية يحدثنا خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن المنيلاوي.

أهمية الكالسيوم

الكالسيوم من العناصر المهمة اثناء الحمل

الكالسيوم من العناصر المهمّة أثناء فترة الحمل، إذ يحتاج الجنين إلى المزيد من الكالسيوم للنموّ، ولصحّة الحامل أيضًا

الأنظمة الغذائية من أفضل الطرق للحصول على الكالسيوم، ويمكن الحصول على الكالسيوم من مكمّلات الكالسيوم عندما تكون الأنظمة الغذائية محتواها قليل من الكالسيوم

ولكن يجب الانتباه إلى المقدار الذي يحتاجه الجسم، وإلى الإيجابيات والسلبيات لمكمّلات الكالسيوم، ونوعها أيضًا

فوائد حبوب الكالسيوم للحامل

الكالسيوم ضروري لصحة الدم والعضلات أيضا



معظم الكالسيوم الذي تتناوله الحامل ينتقل إلى الطّفل، فإن لم تحصل الحامل على الكمية الكافية من الكالسيوم لها وللطفل قد تواجه بعض المضاعفات

منها..ضعف العظام، وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق، لهذا على الحامل الحصول على الكالسيوم من الطعام أو من المكمّلات الغذائية أثناء فترة الحمل..لأن الجسم لا يستطيع إنتاج الكالسيوم

من الضّروري تناول ما مقدراه 1000 مغم من الكالسيوم على الأقل يوميًا، أمّا في حال كان سنّ المرأة الحامل 18 عامًا أو أقل فيلزم الحصول على ما لا يقلّ عن 1300 ملغ من الكالسيوم يوميًّا

الكالسيوم ليس ضروريًّا لبناء العظام والأسنان فقط، بل ضروريّ لصحّة الدّم أيضًا والعضلات، ومساعدة الأعصاب على إرسال الإشارات العصبية من الدماغ إلى بقية أجزاء الجسم.

يجب الانتباه لتغذية الأم الحامل، واستهلاكها بشكلٍ خاصّ للكالسيوم؛ حيث ترتفع حاجتها منه ويزيد امتصاصه منه لنمو الجنين وتكوين الهيكل العظمي، وللتقليل كذلك من خطر إصابتها بحالات مرضية متعلقة بصحة العظام

التقليل من احتمالية تعرُّض الجنين للتوحد: النظام الغذائي غير المتوازن للأمهات من شأنه أن يرفع من خطر إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد، وبالمقابل فإنّ استهلاكها لمكملاته الغذائية خلال فترة الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بهذا الاضطراب

النساء اللواتي استهلكنَ مكملات الكالسيوم كُنّ أقلّ عرضةً للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، مقارنةً بالنساء اللواتي استهلكن كميات أقل من الكالسيوم خلال فترة الحمل

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الحصول على الكالسيوم من الخضروات الورقية

يعدّ الحصول على الكالسيوم من المواد الغذائية أفضل من الحصول عليه من خلال المكمّلات الغذائية، ومن هذه الأطعمة

منتجات الألبان: الحليب، والجبن، والزبادي.

الأسماك المعلّبة مع العظام، مثل: سمك السلمون، أو سمك السردين.

بعض الخضروات الورقيّة، ومنها: الكرنب، والسبانخ، واللفت. التو فو.

الفول، والعدس. الأطعمة والمشروبات المدعّمة.

الآثار الجانبية لحبوب الكالسيوم

الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان

من الآثار الجانبية التي يمكن أن يسبّبها تناول حبوب الكالسيوم؛خاصة إذا كانت بشكل مفرط وعلى فترات طويلة، انه يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

يمكن للكثير من الكالسيوم أن يسبّب عدم امتصاص الجسم للحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والفسفور.

تحتوي مكمّلات الكالسيوم على مضادات الحموضة ومكوّنات أخرى، مثل: الصوديوم، والألمنيوم، والسكّر، فيجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.

تختلف احتياجات الحامل للكالسيوم تبعًا للعمر خلال فترة الحمل؛ النساء الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 عامًا وما يزيد يتناولنّ 1000 ملي غرام من الكالسيوم يوميًا

مضاعفات نقص الكالسيوم على الحامل

الولادة المبكرة أحد مضاعفات نقص الكالسيوم

من المحتمل أن تواجه الحامل مجموعة من المضاعفات عند عدم الحصول على الجرعة اليومية الكافية من الكالسيوم، ومن هذه المضاعفات ما يأتي

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل... الولادة المبكرة... انخفاض وزن المولود عند الولادة.

بطء نمو الجنين. مشكلات قلبية...تشنجات العضلات.. وخاصةً عضلات الساق

درجة أمان الكالسيوم

تناول الكالسيوم..بكميات آمنة

يُعدُّ استهلاك مكملات الكالسيوم للحامل غالباً آمناً بالكميات الموصى بها لكن .. استهلاك هذه المكملات بجرعات عالية يحتمل عدم أمانه

الحدّ الأقصى المقبول من الكالسيوم والذي يعادل 3000 ملي غرام للحامل بعمر 9-18، و2500 ملي غرام بعمر 19-50.

يمكن أن يسبب استهلاك جرعات مرتفعة من الكالسيوم بعض الأضرار لدى الحامل؛ كارتفاع مستويات الفسفور، وانخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية عند الطفل أثناء الحمل والولادة، ممّا قد يُعرّضه لخطر النوبات

ارتفاع مفرط في مستويات الكالسيوم في الدم...احتمالية زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبيّة.

التعرّض لمتلازمة الحليب القلوي ..وهي حالةٌ قد تؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى، والفشل الكلوي، والوفاة.