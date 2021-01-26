أسماء مواليد مشتركة للبنات والأولاد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 01:34 مساءً - في بعض الأحيان تشاء الأقدار أن تضعي مولودة ويؤكد الطب أنك لن تنجبي غيرها، ولذلك فالأب يرغب بأن يختار اسماً لها يكون مناسباً للولد والبنت لكي يكنى به، ولأسباب أخرى قد ترغبين باسم لمولودك يكون مشتركاً للجنسين، وعليه ف" الخليج 365" جمعت لك هذه القائمة القصيرة من الأسماء المشتركة، وعليك اختيار ما يروق لك منها كالآتي.

شمس

الشمس

من الأسماء العربية المميزة التي تطلق على الذكور والإناث، وهو اسم الكوكب الذي يبعث النور والدفء في النهار، ويمكن أن تختاري اسماً مركباً مثل "شمس الدين" أو "شمس الإسلام"، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى﴿والشمس وضحاها﴾.

فجر

الفجر

اسم عربي يطلق على الذكور والإناث، ويعني ضوء الصباح بعد الظلام، وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿سلامٌ هي حتى مطلع الفجر﴾.

كرم

الجود والعطاء

ويعني الجود والعطاء والبذل ويطلق على الجنسين.

وسام

وسام يعني جائزة

ويعني الفوز والتقدير ويطلق على الجنسين.

براء

ولد وبنت

وهو مصدر برىء، ويعني الشفاء أو التعافي من السقم، وتعني أول ليلة من الشهر، وهو من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم بقوله تعالى ﴿وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ مما تعبدون﴾.

ورد

الزهر الفواح

اسم ورد هو اسم عربي يعني الزهر وهو جمع وردة، ولهذا الإسم معاني أخرى مثل الشجاع، الجواد الأحمر، والزعفران.